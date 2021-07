Dopo una serie di slittamenti e due settimane di annunci mancati, La Vita Promessa torna finalmente in replica su Rai1 proprio a partire da oggi, 19 luglio. Luisa Ranieri è pronta a scendere di nuovo in campo dimenticando per un attimo il suo ruolo in Lolita Lobosco, e tornando a vestire gli struggenti panni della sua Carmela, una donna in fuga alla ricerca di riscatto per lei e per i suoi ragazzi.

La Vita Promessa era già in programmazione il 5 luglio scorso ma una serie di eventi e di addii illustri, come quello a Raffaella Carrà, ha fatto slittare le repliche della fiction almeno fino ad oggi. Il momento è propizio e sui profili ufficiali Rai1 ha confermato la messa in onda della prima puntata della fiction che vedrà tra i protagonisti anche Francesco Arca.

Insieme a lui e a Luisa Ranieri, ci saranno anche Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù, Marco Foschi, Tony Sperandeo, Yari Gugliucci, e Lisa Sastri.

La Vita Promessa ci riporterà a New York dove Carmela arriverà con la sua famiglia dopo tutto quello che è successo in Sicilia. A quel punto affronta difficoltà e delusioni, a Ellis Island le hanno anche cambiato il cognome Carrizzo in Rizzo ma nonostante questo la situazione non migliora per lei. Il suo nuovo marito, Matteo Schiavon, un uomo buono ma debole, le fa conoscere il lato oscuro di Little Italy dove un pugno di delinquenti affiliati in bande ricattano i poveri disgraziati come lui per la “Mano Nera”.

Su di loro incombe sempre Spanò, colui che ha ucciso suo marito e l’ha costretta alla fuga e che ha promesso di ritrovarla anche in capo al mondo. Cos’altro succederà nella fiction firmata da Ricky Tognazzi e la moglie Simona Izzo.