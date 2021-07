Sta circolando un meme in queste ore a proposito della presunta frase pronunciata dal medico Albert Sabin contro il vaccino, che richiede per forza di cose un approfondimento. Un virgolettato, infatti, è diventato virale nel corso del fine settimana sui social, ma rischia di creare la medesima disinformazione che abbiamo evidenziato sulle nostre pagine nei giorni scorsi, a proposito della morte di Libero De Rienzo. In questo caso, si parla nello specifico dell’opportunità di vaccinare contro virus mutanti.

Cosa sappiamo sulla frase di Sabin a proposito del vaccino inutile contro virus mutanti

Cerchiamo di fare il punto della situazione, anche perché la presunta frase di Sabin sul vaccino, a quanto pare inutile per contrastare virus mutanti, sta facendo effettivamente il giro del web. In particolare, il virgolettato riportato da tanti utenti ci riporta esattamente quanto segue: “Non ha senso vaccinare contro i virus mutanti, perché vaccinandosi si stimola la mutazione”. Una presa di posizione netta, ovviamente non applicabile in modo diretto al Covid, se non altro perché il medico è morto nel 1993.

Si tratta di un approccio che calza a pennello rispetto alle teorie no vax, ma il vero problema consiste nel fatto che effettuando una ricerca sul web, non esista uno straccio di prova in grado di confermare che queste parole siano state pronunciate dallo stesso Sabin. Episodio, quello odierno, che testimonia per l’ennesima volta un fatto incontestabile: a prescindere da quello pensiate su un argomento specifico, la pubblicazione di un meme in cui si associa una frase ad un qualsiasi personaggio, non rappresenta di suo una notizia.

Chiunque può associare qualsiasi dichiarazione ad un personaggio qualunque. Allo stato attuale, potremmo dirlo anche a proposito delle presunte dichiarazioni di Sabin sul vaccino. Fate molta attenzione alle informazioni che circolano sul web, soprattutto su argomenti delicati come quello trattato oggi.