Il set di Don Matteo 13 si prepara a dare il benvenuto anche ad Alberto Angela? Il conduttore e divulgatore scientifico arriverà a Spoleto nello stesso periodo in cui la produzione riprenderà a girare la fiction. La curiosa coincidenza non è però come sembra.

Il set di Don Matteo 13 riapre il 26 luglio per registrare nuove puntate della tredicesima stagione. Il cast e la troupe della produzione Lux Vide, come confermato dal Comune (e riportato dal sito Spoleto Online), resteranno in città fino a fine mese.

Non è ancora chiaro quali location faranno da sfondo alle nuove indagini del parroco interpretato da Terence Hill, che vestirà i suoi panni per l’ultima volta – a lui subentrerà Raoul Bova, come già annunciato. In attesa di tornare a Spoleto, le riprese sono continuate a Roma, dove gli attori hanno girato alcune scene negli ambienti interni. Oltre Hill, attesi sul set anche gli altri protagonisti tra cui Nino Frassica (il Maresciallo Cecchini), Maria Chiara Giannetta (la Capitana Olivieri) e Maurizio Lastrico (il PM Nardi).

E Alberto Angela cosa ci fa a Spoleto? Il celebre paleontologo e divulgatore scientifico arriverà in città per registrare una puntata della nuova edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori, al via nel 2022 su Rai1. Il conduttore sarà accompagnato dal violinista Uto Ughi. Le riprese, continua Spoleto Online, si svolgeranno da lunedì a mercoledì in orario diurno e notturno in vari luoghi tra cui piazza Duomo, via dell’Arringo e la zona non aperta la pubblico della cappella degli Eroli.

“La trasmissione – si legge nella delibera n. 75 del commissario straordinario Tiziana Tombesi – ha la finalità di valorizzare il territorio a livello nazionale e internazionale e sono indubbie le ricadute in termini di visibilità e di promozione dell’immagine di Spoleto, in vista delle azioni positive per la ripartenza dopo la fase post-Covid”.

Il debutto di Don Matteo 13 è fissato all’inizio del 2022 su Rai1.