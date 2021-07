Il finale di Virgin River 3 ha lasciato interdetto tanto il pubblico quanto gli attori della serie: quando lo hanno scoperto leggendo le sceneggiature, entrambi i protagonisti Martin Henderson e Alexandra Breckenridge sono rimasti scioccati dalla svolta impressa alla storia da una decisione irreversibile di Mel.

Attenzione Spoiler!

Nel finale di Virgin River 3, dopo una grossa crisi con Jack per differenze inconciliabili sull’idea di mettere su famiglia, Mel decide di usare alcuni embrioni fecondati dall’ex marito defunto per realizzare il suo desiderio di maternità. Allo stesso tempo, Jack si decide a chiederle di sposarlo. Sia Martin Henderson che Alexandra Breckenridge hanno accusato il colpo di questo plot twist che appesantisce non poco la situazione tra i loro personaggi.

Commentando il finale di Virgin River 3 a TvLine, Martin Henderson ha rivelato di essere rimasto piuttosto sorpreso da quella scoperta, le cui conseguenze saranno centrali nella prossima stagione di cui si attende il rinnovo ufficiale da parte di Netflix.

Sto cercando di pensare a come si sentirebbe Jack al riguardo – è ovviamente una bomba gigantesca. Poiché era alla fine dell’episodio e della stagione, non abbiamo avuto la possibilità per i personaggi di esplorare cosa avrebbe significato per loro quell’informazione. Lo conserveremo per una potenziale stagione 4, ma è un cliffhanger molto efficace. È bello e succoso, ma è grosso rospo da ingoiare. Lei ha lasciato la città per, tipo, un giorno o due, quindi è stato piuttosto inaspettato per non dire altro. Ma proprio come quando sparano a Jack, c’è un altro grande punto interrogativo che incombe su questi personaggi.

Di fronte al finale di Virgin River 3, Martin Henderson non è l’unico membro del cast rimasto senza parole di fronte a quella svolta inattesa. La protagonista Alexandra Breckenridge ha raccontato di aver accolto la scelta della sua Mel con una certa contrarietà, perché questo significa mettere in profonda discussione la storia con Jack.

Quando stavamo girando e stavo leggendo le sceneggiature, all’inizio ero scettica su quella trama. Se Mel è disposta ad andare fino in fondo, deve davvero credere che non ci sia speranza per lei e Jack a questo punto. È una cosa enorme da fare per una persona e mostra quanto lei desideri diventare madre. Quando sei sotto pressione emotiva, agisci in modi che normalmente non adotteresti.

L’episodio finale di Virgin River 3, però, ha dato alla Breckenridge “più senso” e una maggiore comprensione delle dinamiche che hanno spinto Mel a ricorrere all’inseminazione. Sebbene pensasse a questa scelta come “una cosa pazzesca da fare“, ha deciso di “avere fiducia nel processo e negli scrittori che ti accompagnano lungo il percorso“.

Il finale di Virgin River 3 apre la strada al mistero centrale della quarta stagione, ovvero ai dubbi sulla paternità effettiva del figlio di Mel. Un dettaglio che, secondo la showrunner di Virgin River Sue Tenney, sarà rivelato solo alla fine della prossima stagione.