Ultimo appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 su Rai2. Stasera, lunedì 19 luglio, andranno in onda due nuovi episodi di entrambe le serie, che poi si prenderanno una pausa fino ad agosto. Prima di capire meglio il cambio di programmazione, andiamo prima alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 10×14 di Hawaii Five-0 dal titolo Passaggio fatale, di cui la sinossi:

Poco dopo aver incontrato la ragazza dei suoi sogni, Danny e la giovane si ritrovano coinvolti in un incidente automobilistico potenzialmente fatale in una zona lontana dai soccorsi. Inoltre, McGarrett arruola Quinn e Tani per aiutare quando Eddie il cane mostra improvvisamente segni di PTSD.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 6×15 di NCIS New Orleans 6 intitolato Imprevisti e probabilità.

Tammy deve proteggere Rachel, un’adolescente ossessionata dalla ricerca, dopo che suo padre è stato colpito da uno sparo nella loro casa, mentre il resto della squadra cerca un movente.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 dovrebbero tornare in onda in coppia il 9 agosto con gli episodi inediti delle rispettive serie tv. In particolare, vedremo il 10×15 di H50 e il 6×16 di NCIS NO.

L’appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 è per stasera a partire dalle 21:20 su Rai2.