Esce il 24 settembre 2021 Firebird di Natalie Imbruglia, il nuovo attesissimo album anticipato dal nuovo singolo già disponibile in radio e in digital download.

Un album che nasce dal profondo, da un’esperienza della quale Natalie Imbruglia è molto soddisfatta. Racconta di aver attraversato un momento difficile, una sorta di blocco dello scrittore, ma di esserne finalmente uscita.

Questo disco è, anche, frutto della pandemia. La cantante infatti spiega di aver iniziato a lavorarci prima del covid-19 a Londra. Subito dopo si è diretta a Nashville per nuove sessioni di scrittura che l’hanno portata a lavorare con nuovi collaboratori.

“Realizzare questo album è stata un’esperienza così profonda e soddisfacente. Ho attraversato un lungo periodo di quello che essenzialmente era il blocco dello scrittore, a volte mi sembrava difficile immaginare di riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia, ho iniziato a scrivere questo album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura”, racconta l’artista sul disco in uscita a settembre.

“Con queste sessioni e nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. È stato un tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su Firebird. Non vedo l’ora che le persone lo ascoltino finalmente“, aggiunge. Non manca ormai molto: i fan potranno ascoltarlo dopo l’estate ma intanto è già disponibile il nuovo singolo estratto dal progetto. Maybe It’s Great fa seguito a Build It Better, di cui la Imbruglia ha parlato così:

“Arrendersi al caos e vedere cosa c’è dall’altra parte è una buona lezione di vita. Lasciare che qualcosa vada in frantumi, ed accettarlo, è qualcosa che ho dovuto fare nella mia vita, numerose volte, specialmente iniziando questo disco e diventando mamma. Quindi sono davvero entusiasta di questa canzone e del video, che è un divertimento totale per evadere dalla realtà: il mondo ne ha bisogno in questo momento”.

Tracklist Firebird di Natalie Imbruglia

1. Build It Better

2. Nothing Missing

3. What It Feels Like

4. On My Way

5. Maybe It’s Great

6. Just Like Old Times

7. When You Love Too Much

8. Not Sorry

9. Human Touch

10. Change Of Heart

11. Invisible Things

12. Dive To The Deep

13. River

14. Firebird