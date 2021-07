Com’è morto Libero de Rienzo? Ormai da giorni i fan continuano a piangere la sua morte mentre tutto assume risvolti gialli e misteriosi che potrebbero portare presto ad una nuova chiave di lettura. Il corpo dell’attore di Smetto Quando Voglio (e non solo) è stato ritrovato nella sua casa romana molto probabilmente 24 ore dopo l’infarto che lo ha ucciso ma forse quello che è successo non è poi così semplice tanto che sin da subito la Procura ha aperto un’inchiesta per capire come sono andate le cose.

Com’è morto Libero de Rienzo quindi? Le prime risposte potrebbero arrivare proprio in queste ore visto che l’autopsia sembra sia in corso e presto avremo anche i risultati dell’esame tossicologico.

Fonti della Procura di Roma e poi il sito de La Repubblica hanno confermato che la polvere bianca trovata nella casa dell’attore potrebbe essere eroina o crack anche se si tratterebbe di una quantità in teoria da sola non in grado di provocare la morte. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’infarto sia arrivato forse per una combinazione di stupefacenti e farmaci, forse sedativi, o addirittura per una malformazione cardiaca sconosciuta.

La risposta arriverà dall’autopsia ma anche dall’esame tossicologico che permetterà di capire se Libero de Rienzo avesse assunto o meno stupefacenti anche se la famiglia ha fatto sapere che in passato ha combattuto con la sua dipendenza e non faceva uso di droga ormai da anni. La famiglia ha nominato un perito di parte mentre la Procura di Roma indaga su ignoti per “morte in conseguenza di altro reato” e ha messo sotto sequestro anche il cellulare dell’attore per cerca di stabilire e ricostruire i movimenti delle ultime ore e degli ultimi giorni di vita.

Al momento non c’è ancora la conferma ufficiale delle voci riportare.