Victoria dei Maneskin aggredita? La notizia arriva sui social e, a partire da Twitter, desta preoccupazione. I fan presenti al concerto di ieri sera dei Maneskin che si è tenuto a Colonia, in Germania, riportano l’accaduto ma forse esagerano e la bassista è costretta ad intervenire per spiegare tutto.

Victoria dei Maneskin aggredita? L’allarme parte da qualche tweet ed è documentato da tanti di video in cui la musicista si tocca gli occhi, come se stesse piangendo. Victoria però spiega prontamente che non erano lacrime quelle, ma semplici gesti dovuti alla stanchezza accusata dopo un concerto particolarmente impegnativo. Smentita ufficialmente, dunque, la voce dell’aggressione ai suoi danni.

Si parlava nelle ore precedenti di un’aggressione a sfondo sessuale, ad opera di un passante ubriaco, forse un fan del gruppo o comunque un uomo presente al concerto. Si parlava di un uomo maturo, adulto, che avrebbe provato a toccare la bassista all’esterno della location del concerto di Colonia dove si era appena esibita con il gruppo. Nulla di quanto riportato ha per trovato fondamento dalle sue parole.

Nelle Instagram Story, Victoria è intervenuta per lasciare un messaggio in lingua inglese e chiarire la vicenda: nessuna aggressione ai suoi danni, solo un fraintendimento. Sta bene, è tutto ok, non è successo nulla di preoccupante; smentisce ufficialmente e definitivamente quanto emesso sui social nella serata di ieri.

Si dice inoltre dispiaciuta per il fraintendimento e, al tempo stesso, tranquillizza i fan: non è accaduto quello che è stato erroneamente ipotizzato da qualcuno. Si dice poi vicina a tutti coloro che hanno vissuto esperienze traumatiche legate alle violenze e ringrazia i fan per essersi preoccupati in massa per lei ma non stava piangendo e nessuno l’ha toccata dopo il concerto. Lo assicura: era solo stanca e il video dell’accaduto è stato frainteso.

Per i Maneskin ora continuano le attività promozionali in Europa.