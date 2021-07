In molti si chiedono quando l’uscita iOS 14.7 si concretizzerà dopo il lancio della release candidate dell’aggiornamento nella settimana che volge al termine. Non c’è alcun dubbio che il prossimo passaggio sia il rilascio pubblico, piuttosto non si hanno certezze assolute sul momento esatto in cui Apple darà il via alla distribuzione.

Nella direzione di un’uscita iOS 14.7 immediata, addirittura già domani 19 luglio ci conduce un indizio di non poco conto che ha a che a che fare con un elemento hardware accessorio degli iPhone. Proprio l’aggiornamento software tanto atteso introduce il supporto al MagSafe Battery Pack (per la sola serie iPhone 12) per ricaricare i melafonini appunto. il via alle consegne del prodotto negli Stati Uniti è fissato proprio per domani. Considerando che senza l’adeguamento software non sarà possibile utilizzare quanto acquistato, appare abbastanza chiaro che l’update dovrebbe arrivare contestualmente o quasi.

In attesa che si concretizzi per tutti e in versione finale proprio l’aggiornamento iOS 14.7, vanno di certo ricordati i suoi punti di forza. Il rilascio risolverà i problemi di disconnessione Wi-Fi e migliorerà la funzione audio senza perdita di dati in Apple Music. Per l’Italia (insieme ad altri paesi) poi ci sarà un’implementazione importante ossia quella relativa alle informazioni sulla qualità dell’aria disponibili in Meteo e Mappe. Impossibile poi non far riferimento a quanto atteso da molti utenti, ossia che il rilascio software ponga rimedio ai tanti problemi di batteria finora riscontati con gli update precedenti. In effetti, la speranza è che l’autonomia dei melafonini affetti dal bug torni ad essere nella norma, non costringendo tanti possessori di melafonini a continue ricariche nel corso della giornata.

Mentre l’aggiornamento iOS 14.7 resta il più atteso del momento, continua lo sviluppo in beta anche per iOS 15 pronto al lancio (di certo) a settembre. La buona notizia è che il supporto della versione software è garantito per tutti i dispositivi con iOS 14 e versioni successive.