C’è la possibilità di approfittare subito di un buono sconto Amazon di 5 euro, che a molti utenti potrebbe anche essere sfuggito (non risulta perfettamente visibile). Per riscattarlo non serve fare nessuna cosa in particolare, né tanto meno iscriversi a questo o a quel servizio aggiuntivo dell’e-commerce. Per verificare se siete idonei a ricevere il buono sconto di 5 euro dovrete cliccare sulla pagina ‘il mio sconto Amazon‘, da cui potrete subito apprendere se avete diritto o meno a riscattare l’offerta.

Se doveste risultare idonei, tenere presente che il buono sconto di 5 euro è valido su prodotti venduti e spediti da Amazon, fatta eccezione per i dispositivi proprietari, i digital content, i libri e gli ebook, gli alimentari per neonati e bambini, le sigarette elettroniche, le confezioni regalo, gli Amazon Warehouse Deals oppure gli articoli venduti da terze parti sul marketplace di Amazon.it (non lasciate scoraggiare da tutte queste presunte ‘eccezioni’: i prodotti idonei sono molti più di quanti si possa pensare, basta cercare per trovarli, godendo anche dei tanti vantaggi associati ad una scelta di questo tipo).

Ricordate anche che l’iniziativa è valida dal 13 al 25 luglio 2021, e che è stata messa a disposizione per i primi 5 mila clienti che rispettano i termini e le condizioni della promozione. Potrete riscattare il buono sconto Amazon di 5 euro a fronte di una spesa minima di 25 euro, anche di più prodotti insieme (non ci vorrà molto per raggiungere la quota richiesta per far scattare l’offerta). Non dovrete fare altro per scoprire se avete o meno diritto al buono sconto Amazon di 5 euro, di cui non tutti sono a conoscenza, ed affrettarvi per rientrare tra i primi 5 mila utenti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.