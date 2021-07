Dopo una pausa riparte I Misteri di Brokenwood 7 su Giallo, con l’episodio 5 in onda il 18 luglio in prima visione e in prima serata: si tratta del penultimo appuntamento con questa stagione della serie.

In onda sul canale 38 del digitale terrestre I Misteri di Brokenwood 7 è stato spalmato tra giugno e luglio, in compagnia de L’Ispettore Barnaby 19. Giallo trasmette questo elegante poliziesco neozelandese sin dal suo debutto in Italia, nel 2016: ogni episodio ha la durata di un film, circa 90 minuti, tale da occupare dunque un’intera prima serata.

I Misteri di Brokenwood 7 è stata una stagione di cambiamenti, che ha perso il personaggio di Sam Breen (interpretato da Nic Sampson), volto storico della serie sin dalla prima stagione. Uscito di scena nel secondo episodio di questa stagione, è stato sostituito nella squadra dal nuovo detective Daniel Chalmers, la new entry del cast Jarod Rawiri.

Ecco la trama de I Misteri di Brokenwood 7 per il quinto episodio dal titolo Il Vento del Sud, in onda domenica 18 luglio.

Una serata di raccolta fondi allo storico Brokenwood Empire Cinema diventa mortale per lo scoppio di un incendio: quando il fumo si dirada, un uomo d’affari locale viene trovato strangolato.

Per I Misteri di Brokenwood 7 si tratta del penultimo appuntamento: Giallo trasmetterà l’ultimo episodio della stagione – composta da 6 episodi anziché i canonici 4 – domenica 25 luglio alle 21.10. Ecco la trama del finale di stagione, dal titolo A Te, Signora Robinson.

Quando Mike lascia misteriosamente Brokenwood per altri affari di polizia, Kristin viene lasciata alla guida delle indagini su una festa degli anni ’70 in cui diversi partecipanti all’evento vengono ritrovati morti.

I Misteri di Brokenwood 7 ha debuttato solo all’inizio della primavera di quest’anno in Nuova Zelanda, per poi arrivare in estate su Giallo Tv. Finora la stagione 8 non è stata ancora rinnovata dall’emittente Acorn TV.