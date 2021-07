Sarà una vera e propria maratona quella che attende i fan di Grand Hotel 2 oggi, almeno in parte. Canale5 ha deciso di rimettere in panchina le repliche de L’Isola d Pietro a favore delle ultime due puntate andate in onda della serie spagnola. A causa di slittamenti e pause, sono ormai passati tanti giorni dalla programmazione del finale della prima stagione e dal debutto della seconda e così oggi Canale5 ha optato per un ripasso nel pomeriggio per permettere a tutti di riprendere il filo.

Nelle ultime puntate della prima stagione abbiamo scoperto che Cristina era ancora viva salvo poi vederla vittima di un presunto incidente che ha sconvolto Julio. Proprio per via di quanto accaduto alla sorella, il giovane perde la sua occasione con Alicia che alla fine decide di sposare Diego.

A complicare le cose ci pensa Andres e quando i sospetti sul suo tentato omicidio diventano certezza, Julio decide di rimanere al Grand Hotel. Ripartirà da qui la seconda stagione della serie in onda oggi, 18 luglio, dalle 21.30 circa, con le puntate 2 e 3 della seconda stagione dal titolo Un pianto nella notte e Il segreto.

Ecco il promo delle nuove puntate:

Nella prima puntata, Belen e Andres nascondono il bambino appena nato nell’hotel ma la giovane è particolarmente provata perché allatta due neonati contemporaneamente. Alicia va alla taverna del paese per scoprire se Javier è stato lì la sera in cui hanno cercato di uccidere Andres e capisce che il medico ha falsificato il certificato di morte del madre Don Carlos, cosa è successo davvero?

Andres traffica in oppio e frequenta delle brutte persone, Alfredo decide di abbandonare Sofia.

Salvo cambiamenti, Grand Hotel 2 torna in onda domenica prossima, 25 luglio, con le puntate dal titolo Ritorno al passato e Cecilia in cui Julio e Alicia si stanno avvicinando sempre di più a conoscere la causa della morte di Don Carlos mentre Donna Teresa cercherà di impedire con tutti i mezzi affinché la verità non venga alla luce. Quanto a Javier, l’arrivo al Grand Hotel di una bellissima cliente, Adriana, scombussolerà molto il giovane, perderà di nuovo la testa?