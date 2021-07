Il cast di Elite 4, già in gran pare rivoluzionato rispetto alle stagioni precedenti, perde uno dei suoi veterani: l’attore Miguel Bernardeau ha salutato i seguaci della serie con un videomessaggio in cui conferma il suo addio al popolare teen drama a tinte gialle di Netflix.

Per Elite 4 si tratta di una perdita non da poco, visto che il giovane attore è un volto storico della serie: per quattro stagioni ha interpretato il ruolo di Guzmán Osuna, personaggio che esce di scena con una partenza. La stagione 4 si chiude proprio con Ander e Guzmán che salutano i loro amici per intraprendere un viaggio insieme dalla durata indefinita, lasciando Las Encinas prima di aver terminato gli studi (trama che sembra confermare anche l’addio di Aron Piper, ormai astro nascente della serialità spagnola dopo il successo de Il Caos Dopo di Te di Netflix).

La conclusione di Elite 4 lasciava intuire questa dipartita, come ha sottolineato lo stesso Miguel Bernardeau: “Per chi ha già visto la fine della quarta stagione di Elite, volevo salutarvi e mandarvi un bacio molto forte“ ha dichiarato l’attore nel video in cui si congeda dal pubblico. Bernardeau ha manifestato tutta la sua gratitudine nei confronti del team della serie e di Netflix per aver avuto l’opportunità di partecipare a questa serie dal successo internazionale.

L’attore lascia Elite 4 ringraziando anche il suo personaggio, “per avermi insegnato che chiunque tu sia, ovunque tu sia, non è mai troppo tardi per cambiare“. Nel suo bilancio di queste quattro stagioni non mancano le note dolenti, perché “registrare la serie non è stato facile“, ricorda Bernardeau: “È stata un’esperienza molto bella, a volte dura ma molto costruttiva. Abbiamo imparato molto facendolo. Sono molto grato a Netflix e ai creatori per averci dato questa opportunità“. Elite è già stata rinnovata ed è in produzione per la quinta stagione.