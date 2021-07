Arriva la conferma del lancio dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 fissato per il prossimo 11 agosto. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ha un sacco di assi nella manica: ci sono i nuovi smartphone pieghevoli innanzitutto, un paio di auricolari wireless ed uno smartwatch. La società non ha ancora divulgato informazioni concrete sull’evento che avrà luogo, anche se un teaser in particolare, che va chiaramente in questa direzione, pare essere stato pubblicato su uno dei siti web regionali del produttore asiatico. La menzione al prossimo evento Galaxy Unpacked che si svolgerà l’11 agosto alle ore 17 (orario di Mosca, ossia le 10 del mattino della costa orientale degli Stati Uniti e le 15 del pomeriggio di Londra).

Il teaser include anche alcune sagome di dispositivi che richiamano proprio i Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 3. I clienti saranno probabilmente messi nelle condizioni di effettuare i pre-ordini già nello stesso giorno, o al più nel giorno successivo. Diversi leak hanno anche evidenziati che i nuovi pieghevoli usciranno il 27 agosto, nei negozi ed online. Questo è anche plausibile dal momento che il colosso di Seul di solito lascia un intervallo di circa due settimane tra l’annuncio ed il rilascio effettivo di uno qualsiasi dei suoi nuovi prodotti di una certa importanza.

L’evento Unpacked sarà condotto virtualmente, così come tutti gli eventi del produttore sudcoreano dell’anno passato. L’azienda non è ancora del tutto tornata agli eventi in presenza per via della pandemia da Covid-19 che si è abbattuta sul mondo intero. Potrete sintonizzarvi al live streaming su YouTube, seguendo anche tutto quanto l’evento sulle pagine di OM. Quanti di voi stanno aspettando il lancio dei nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.