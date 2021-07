Ormai ci siamo! Il countdown è giunto al termine, le attesissime Olimpiadi di Tokyo 2021 stanno per iniziare. La data è fissata dal prossimo venerdì 23 luglio 2021, con la suggestiva cerimonia di apertura in cui sfileranno tutti gli atleti insieme alla Torcia Olimpica, fino alla chiusura di domenica 8 agosto 2021. I giochi olimpici verranno trasmessi in diretta TV ed in streaming su smart TV, PC, smartphone e tablet. In seguito ai diversi rinvii causati dalla pandemia da Covid-19, finalmente adesso è giunto il momento per assistere alle competizioni e tifare per i ragazzi della nostra amata Italia. Infatti, lo scorso anno, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) decretò il rinvio dei giochi nel 2021.

Affinché si possano vedere tutti gli eventi dall’Italia sarà opportuno abbonarsi ad uno dei servizi a pagamento che sono disponibili nel Bel Paese. La Rai trasmetterà 200 ore di eventi in chiaro e questi saranno disponibili anche in diretta streaming su raiplay.it (il portaledi streaming della TV nazionale) e su tutte le applicazioni per smart TV, iOS ed Android. Purtroppo, il pubblico non potrà assistere numeroso come lo è stato per gli Europei 2020 di calcio, in quanto in Giappone il numero dei contagi è sempre più elevato e quindi il CIO ha deciso di far gareggiare tutti gli atleti in assenza totale degli spettatori.

Grazie a Discovery Italia, che ha acquisito i diritti esclusivi delle Olimpiadi di Tokyo 2021, tutti i giochi olimpici verranno trasmessi ai suoi clienti in esclusiva ed in diretta streaming. La piattaforma, infatti, assicurerà più di 3000 ore dei 339 eventi in diretta trasmessi su Discovery Plus durante i 17 giorni di giochi, e più di 30 canali in contemporanea riservati a tutte le 48 discipline che parteciperanno alla competizione dei cinque anelli colorati, il tutto senza alcuna interruzione. Inoltre, tutti i clienti iscritti al servizio Amazon Prime Video potranno sottoscrivere l’abbonamento al canale Discovery+ al prezzo di 3,99 euro al mese oppure a 7,99 euro al mese con contenuti esclusivi di Eurosport. Ma non finisce qui perché anche TIMVision trasmetterà tutta la programmazione in ultra HD tramite il TimVision Box del canale Eurosport 4K. Ci sarà anche la piattaforma DAZN, che offre ai suoi abbonati la trasmissione dei giochi, malgrado la copertura degli eventi sarà parziale e comprenderà la sintesi dei principali eventi trasmessi su Eurosport 1 e 2.