In questo sabato 17 luglio ricorre la Giornata Mondiale delle Emoji, le ben note faccine e simboli utilizzati su WhatsApp come su Facebook Messenger o via altre app social e di messaggistica. L’occasione per festeggiare le tanto amate emoticon è pure ghiotta per conoscere quelle più utilizzate dagli italiani, almeno in questo momento attuale.

Un appuntamento abbastanza recente

La Giornata Mondiale delle Emoticon si festeggia solo da pochissimi anni ma non c’è da stupirsi visto il loro recente utilizzo. La ricorrenza è stata difatti istituita solo nel 2014 ed è stata fortemente caldeggiata da Jeremy Burge, fondatore del sito Emojipedia. Proprio la specifica piattaforma è nota per proporre aggiornamenti puntuali su tutte le emoticon in arrivo su WhatsApp ma anche altrove, come fatto anche in questa settimana con l’annuncio delle prossime soluzioni Emoji 14.0 in abbinamento ad Unicode 14.0: tra le novità l’uomo incinto, nuovi simboli con le mani ma anche della pandemia Covid (una siringa) e ancora spazio all’inclusione per la rappresentazione di tutte le etnie.

Le emoji più utilizzate

In questa Giornata mondiale delle Emoji di oggi 17 luglio possiamo fare riferimento ad una ricerca di Samsung che pone l’accento proprio sulle emoticon più utilizzate in assoluto. Nonostante la grande varietà di scelta, ecco che si scopre che vengono utilizzate quasi esclusivamente tre opzioni: la più gettonata è quella della faccina che manda il bacio al 41.4% del gradimento degli intervistati, poi viene quella che ride con le lacrime 40.4% e infine il pollice alzato al 29.7%. Tutti gli altri sforzi degli sviluppatori raggiungono percentuali di utillizzo davvero minime e residuali.

La ricerca effettuata sugli utenti con dispositivi Samsung ha messo in evidenza anche altro in questa Giornata Mondiale delle Emoji. Chi utilizza maggiormente emoticon e faccine sono le donne di età compresa tra i 35 e i 44 anni. La loro collocazione geografica nel nostro paese è nell’area del nord-ovet e del sud della penisola.