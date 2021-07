Loredana Bertè deve operarsi, per questo la prima data del tour Figlia Di è stata posticipata. L’annuncio arriva dallo staff della cantante di Dedicato sui social, che in una serie di tweet ha rassicurato i fan.

Il tour

Loredana Bertè deve operarsi per una serie di malesseri fisici, per questo la data programmata al 23 luglio a Cervignano del Friuli (Udine) è stata posticipata al 13 agosto. I biglietti già acquistati, fanno sapere, resteranno validi per la nuova data. Lo staff comunica che per coloro che sono impossibilitati a partecipare alla data riprogrammata possono richiedere il rimborso a partire da lunedì 19 luglio presso il circuito presso il quale è stato acquistato.

Restano invariate tutte le altre date secondo il calendario:

30 luglio – Cosenza, Arena Rendano

07 agosto – Catania, Villa Bellini

13 agosto – Cervignano del Friuli (UD), Parco Europa

18 agosto – Genova, Arena del Mare

23 agosto – Follonica (GR), Parco Centrale

27 agosto – Este (PD), Arena Castello Carrarese

05 settembre – Todi (PG), Todi Festival, Piazza del Popolo

08 settembre – Pisa, Piazza dei Cavalieri

18 settembre – Locarno (CH), Palazzetto Fevi

Loredana Bertè dovrà operarsi proprio nel giorno in cui sarebbe caduta la prima data del tour, per questo lo slittamento.

Loredana Bertè deve operarsi

Come riporta lo staff, Loredana Bertè deve operarsi per malesseri fisici. Tuttavia i collaboratori rassicurano i fan: “Non è nulla di grave”, scrivono su Twitter per evitare ogni speculazione e scongiurare preoccupazioni di vario tipo. Non è dato sapere quali siano i malesseri di Loredana Bertè, ma sicuramente la stessa cantante avrà la premura di tenere aggiornati i fan.

Dopo l’intervento, inoltre, l’artista dovrà restare a riposo assoluto. Ecco la nota pubblicata dai collaboratori:

“Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirugico e restare diversi giorni a riposo assoluto. State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario! I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021. Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021″.

La cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Il 2021 di Loredana Bertè è costellato di novità: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 come super ospite, ha duettato con Giordana Angi nel singolo Tuttapposto e con Emma Marrone in Che Sogno Incredibile. Il tour prende il nome dal singolo pubblicato nel marzo 2021, Figlia Di, con ospiti importanti nel video ufficiale a partire da Emma Marrone e includendo Myss Keta, Franca Leosini, Vladimir Luxuria, Chiara Ferragni e tante altre.

Nessuna preoccupazione, dunque, per la cantante che non rinuncerà al suo tour e tanto meno al suo pubblico.