La serie prequel de La Bella e La Bestia è uno dei progetti in cantiere su Disney+. Il progetto si impone come una sorta di spin-off del film live action del 2017, incentrato sul personaggio di Le Tont (interpretato da Josh Gad, che riprende il ruolo oriignale) e sulla sua amicizia con Gaston (Luke Evans).

Prima dell’uscita della pellicola, la sessualità di Le Tont era stata confermata, ma ciò non è stato abbastanza. Con la serie Disney+, l’attore Josh Gad ha svelato qualche anticipazione a Variety, in particolare sul viaggio personale del suo personaggio.

“Dovrai sintonizzarti quando questo show andrà in onda per vedere su cosa stiamo lavorando, ma nel processo di lavorazione, ci stiamo ponendo ogni domanda rilevante su questi personaggi e ci sforziamo di fare le cose fatte bene”, ha dichiarato Gad durante un podcast settimanale di Just for Variety. “Penso che abbiamo origin stories qui che sono incredibilmente eccitanti perché sono del tutto inaspettate. E penso che “aspettatevi l’inaspettato” sia tutto ciò che posso davvero dire. E non solo per quanto riguarda Le Tont e Gaston, ma anche per molti dei nuovi personaggi che stiamo introducendo”.

La serie tv è ambientata diversi anni prima gli eventi narrati ne La Bella e La Bestia. La trama si concentrerà sul personaggio di Gad, la sua sorellastra Tilly (interpretata da Briana Middleton) e Gaston (Luke Evans), che intraprenderanno insieme un viaggio inaspettato.

“L’improbabile trio parte per un viaggio inaspettato pieno di romanticismo, commedia e avventura. Mentre i misteri del passato vengono svelati e i pericoli del presente crescono, vecchi amici e nuovi nemici svelano che questo regno familiare nasconde molti segreti”, così si legge nella trama ufficiale diffusa dalla piattaforma Disney+.

La produzione della serie prequel de La Bella e La Bestia inizierà nella primavera del 2022. Il progetto è descritto come un show musicale composto da otto episodi.