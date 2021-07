La produzione di Loki 2 non è neanche iniziata e il team creativo perde uno dei suoi pezzi importanti. La regista Kate Herron ha annunciato che non tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il nuovo ciclo di episodi, spiegando le sue ragioni.

Non tornerò. Ho sempre programmato di esserci per una sola stagione. E ad essere onesti, la seconda stagione non era nei piani. È qualcosa che è appena uscito. E sono così eccitata. Sono davvero felice di guardarlo come una fan nella prossima stagione, ma penso solo di essere orgogliosa di quello che abbiamo fatto qui e di aver dato il massimo. Sto lavorando ad altre cose ancora da annunciare.

L’annuncio del suo addio è la conseguenza di una rottura con la Marvel? In realtà la Herron si è rifiutata di rivelare ulteriori dettagli riguardo le “altre cose” su cui sta lavorando, tranne per un particolare: non ha niente a che fare con la Marvel. “Sono solo concentrata sulle mie cose in questo momento”, ha aggiunto. “Amo la Marvel e mi piacerebbe lavorare di nuovo con loro”.

Non è da escludere quindi che rivedremo la regista di nuovo al lavoro per la Casa delle Idee.

Disney+ ha annunciato Loki 2 durante una scena dei titoli di coda nel finale di stagione, pubblicato sul servizio di streaming mercoledì 14 luglio. Nella sequenza, si vedeva la cartella del dio dell’inganno con su stampato: “Loki tornerà per una seconda stagione”.

Il rinnovo della serie con Tom Hiddleston era nell’aria. Già lo scorso anno un report di Production Weekly scriveva che le riprese sarebbero iniziate nel gennaio 2022. Loki è stato un successo per la Disney: la premiere ha debuttato con un numero sorprendente di 731 milioni di minuti di visualizzazione, raddoppiando quasi la cifra delle precedenti serie Marvel, ossia WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier. Queste ultime hanno fatto incetta di nomination agli Emmy 2021.