Le AirPods Max oggi 17 luglio sono in super offerta su Amazon. Se stavate solo aspettando la giusta occasione per mettere le mani sulle nuove cuffie wireless over-ear di casa Apple, sappiate che l’avete trovata, adesso dovrete solo essere bravi a coglierla. Il listino è certamente esorbitante, ma consolatevi pensando di poterle comprare ora al prezzo di 489 euro, il minimo storico per questo prodotto su Amazon. Parliamo del modello di colorazione celeste (davvero molto sobrio e delicato), che vi sarà consegnato direttamente a casa entro lunedì 19 luglio (ordinandolo subito). Le AirPods Max vengono vendute e spedite dall’e-commerce, con uno sconto di 140 euro sul listino originale.

Offerta Nuovo Apple AirPods Max - Celeste Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Le AirPods Max non hanno bisogno di presentazioni: chi le conosce sa di che genere di prodotto stiamo parlando. Le cuffie wireless over-ear della mela morsicata includono un driver dinamico appositamente progettato dall’azienda californiana (cosa che, di per sé, costituisce già una garanzia sufficiente), per un suono ad alta fedeltà, che non ammette distorsioni o tentennamenti di sorta. Il prodotto presenta anche la funzione di cancellazione attiva del rumore per isolare i rumori esterni e consentirvi di immergervi completamente nella vostra musica preferita. Non manca nemmeno la Modalità Trasparenza per ascoltare, all’occorrenza, il mondo che vi circonda.

L’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa vi fornirà un effetto surround da cinema, mentre l’audio computazionale combina un design acustico unico nel suo genere con il chip H1 e la parte software direttamente studiata da Apple per un’esperienza di ascolto fenomenale (non potrete più stare senza, ve lo possiamo mettere per iscritto, come, del resto, stiamo facendo). Cos’altro state aspettando? Correte a comprarle! Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.