Una nuova rivelazione di Fabio Rovazzi su Fedez rompe il silenzio su una parte di verità di quel 2018, anno in cui si è rotto il sodalizio tra Federico Lucia, J-Ax e Rovazzi. Lo stesso Fedez ne aveva parlato nel 2019 a La Confessione, il format di Peter Gomez in onda su Nove, e aveva raccontato che quella frattura tra lui e Rovazzi, specialmente, lo aveva provato talmente tanto da doversi prendere un periodo di pausa a Los Angeles e doversi affidare a professionisti per superare la forte delusione.

Addirittura Fedez aveva confessato:

“Non so se la separazione sia da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti in faccia quello che penso nella maniera più brutta possibile. L’altro motivo è che probabilmente non servivo più. Sono partito per quattro, cinque mesi, con mia moglie incinta, il periodo più difficile della mia vita. Ero fragile e poco lucido”.

A Rovazzi, Fedez rivendicava il fatto di non essersi fatto sentire nemmeno dopo la nascita di Leone, nemmeno in quei 3 mesi in cui si sospettava che il bambino avesse qualche problema di salute. Rovazzi, invece, in un’intervista aveva riferito di aver contattato l’ex collega per congratularsi per la nascita del piccolo. “Notare quella naturalezza nel raccontare una bugia non mi permise di riconoscere il Fabio di sempre”, aveva commentato Fedez a La Confessione.

La versione di Fabio Rovazzi su Fedez è arrivata in un’intervista rilasciata a Stories su SkyTG24. L’autore di Andiamo A Comandare non si sbilancia più di tanto, ma apre una feritoia su ciò che pensa di Federico Lucia e soprattutto del suo carattere. In un primo momento Rovazzi traccia un disegno generale su come vive questa separazione e sulle responsabilità.

“La situazione che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone. E così ho fatto poi con lui: dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione. E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono, era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”.

Infine si apre sulla personalità di Federico Lucia:

“Da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che lui è molto malfidato di default. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente”.

Per il momento Fedez non risponde, ma i due artisti non si sono mai dissati sui social, anche se Rovazzi contesta le dichiarazioni di Federico Lucia rilasciate ai media. Recentemente lo youtuber più famoso del pop mainstream ha duettato con Eros Ramazzotti nel brano La Mia Felicità, riprendendosi la scena come capita ogni volta che sputa fuori un singolo.

Dalle confessioni si Rovazzi su Fedez, tuttavia, si nota che c’è una ferita ancora aperta.