Per quanto non sia ancora ufficiale, giungono nuove conferme sulla data di uscita Huawei P50. I top di gamma in ritardo da mesi sulla loro tabella di lancio dovrebbero fare capolino entro la fine di questo mese di luglio, almeno per la loro presentazione se non per la distribuzione commerciale, come annunciato sulle nostre pagine nei giorni scorsi e ora confermato anche da Huawei Central.

La data di presentazione

Secondo un insider di Huawei (di certo informato sulla questione) la data di uscita Huawei P50 sarebbe quella del 29 luglio. Alla presentazione mancherebbero dunque davvero una manciata di giorni, esattamente 12 a partire da oggi. La notizia, se confermata, dovrebbe essere resa ufficiale davvero nel giro di pochissimo tempo con l’invio degli inviti per l’evento. Non c’è dubbio che quest’ultimo sarà in streaming, magari pre-registrato e dunque senza pubblico ma di certo dovrebbe essere comunicato almeno con un minimo di anticipo.

Le nuove conferme sui Huawei P50

A parte le notizie sulla data di uscita Huawei P50, giungono sempre in queste ore nuove conferme su alcune caratteristiche salienti dei prossimi top di gamma. Questi ultimi arriverebbero subito con chip Kirin in dotazione per il lancio commerciale collocato in estate ma nelle sole varianti 4G, come pure già ipotizzato. Nel mese di dicembre, al contrario, sarebbe il momento degli esemplari in 5G con soluzione Qualcomm Snapdragon 888.

La specifica scelta appena evidenziata sarebbe dovuta ad un motivo già noto ossia alla carenza di componenti hardware che ha anche determinato proprio la lunga attesa per il lancio della serie ammiraglia successiva ai Huawei P40. Naturalmente per ogni dettaglio fin qui riportato si attende la conferma finale che di certo non si farà attendere ormai. Sul fatto che i prossimi top di gamma giungano esclusivamente con Harmony OS a bordo in alternativa ad Android non si nutrono dubbi al contrario.