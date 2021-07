La produzione di Bridgerton 2 sta incontrando non pochi ostacoli a causa dell’emergenza Covid: ben due casi in una settimana riscontrati sul set della serie Netflix hanno imposto una sospensione delle riprese a tempo indefinito.

Le riprese di Bridgerton 2 erano in corso da metà maggio a Londra e dintorni, ma la crescita dei contagi sta rendendo difficile la prosecuzione della produzione: il Regno Unito ha superato i cinquantamila nuovi contagi al giorno nell’ultima settimana e il trend non sembra destinato ad essere invertito molto presto. Nonostante questi numeri il governo Johnson non intende tornare indietro sulle imminenti aperture di tutte le attività pubbliche, previste per il 19 luglio: per questo la situazione del Regno Unito preoccupa non poco scienziati e cittadini, non solo per le conseguenze che questa impennata avrà nel Paese, ma anche perché la libera circolazione della variante finirà per interessare inevitabilmente anche altri Paesi d’Europa e del mondo.

E il Covid ha colpito anche il set di Bridgerton 2, le cui riprese verranno sospese a tempo indeterminato: questa è la seconda volta in una settimana che la produzione è stata interrotta a causa di una positività riscontrata sul set. Il primo stop è durato 24 ore lo scorso giovedì, dopo che un membro della troupe è risultato positivo. Stavolta, per il secondo caso, non è chiaro se si tratti di un positivo nel cast o nel comparto tecnico. Secondo Deadline, la persona in questione ora è in isolamento, ma la precauzione ha imposto una sospensione di tutte le attività.

I produttori di Bridgerton 2, sia Netflix che la Shondaland di Shonda Rhimes, dovranno ora capire come andare avanti in presenza di una variante del Covid così aggressiva in termini di contagiosità. Finora le riprese erano proseguite a pieno ritmo, ma questa pausa forzata potrebbe far slittare l’uscita della seconda stagione al prossimo anno.