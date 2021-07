Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park, esce il 10 settembre 2021. Andrea Bocelli torna a parlare di quel concerto-evento incredibile che lo ha visto protagonista di una serata eccezionale, indimenticabile, a Central Park.

A proposito di quel giorno dice:

“È stata una pietra miliare memorabile nella mia carriera. Uno dei suoi momenti più alti ed emotivamente travolgenti. Un mega-spettacolo che ha richiesto 16 mesi di lavoro, oltre a un’impresa artistica coraggiosa e ambiziosa. Un concerto che è diventato il mio primo album completamente live, per il quale ogni nota è stata registrata dal vivo, senza rete di sicurezza”.

Nasce da qui l’idea di pubblicare Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park dopo l’estate per celebrare quello spettacolo esattamente 10 anni dopo il suo svolgimento. L’album dal vivo ripropone il fascio della musica e della vocalità inimitabile di Andrea Bocelli ed è stato registrato a New York il 15 settembre 2011.

L’album presenta anche nuove eccezionali interpretazioni, tra cui una nuovissima registrazione di ‘O Sole Mio. Il nuovo album uscirà su etichetta Decca Records/Sugar il 10 settembre, seguito a breve da celebrazioni che ripercorrono oltre dieci anni indimenticabili di carriera.

Un cast d’eccezione sul palco con Andrea Bocelli. Tanti gli amici d’oltreoceano che si erano uniti a lui, come Celine Dion, Tony Bennet, David Foster e Chris Botti dal vivo dinanzi ad un folto pubblico costituito da 70.000 fan.

“Poco prima di salire sul palco, volevo andare nel mio camerino a dire qualche preghiera, insieme a Filippo Sugar e al resto dei presenti. Ho anche riflettuto sul grande onore che ho avuto, di poter cantare insieme a tanti miei meravigliosi colleghi, proprio dove il mio grande amico e Maestro, Luciano Pavarotti, si era esibito 18 anni prima”, le parole del tenore su quella serata memorabile.

Concerto: One Night in Central Park sarà disponibile in versione rimaserizzata nei seguenti formati: CD / Fan Edition CD + DVD / Limited Edition Fan Edition CD + DVD + Poster /2 LP vinile 180g colore oro / DVD / Blu-Ray.

Concerto: One Night in Central Park tracklist

1. LA DONNA E’ MOBILE – Rigoletto

2. DI QUELLA PIRA – Il Trovatore

3. AVE MARIA CENTRAL PARK VERSION

4. VICINO A TE S’ACQUETA – Andrea Chénier – Duet with Ana María Martínez

5. AU FOND DU TEMPLE SAINT – Les Pêcheurs de perles – Duet with Bryn Terfel

6. O SOAVE FANCIULLA – La Bohème – Duet with Pretty Yende

7. LIBIAMO NE’ LIETI CALICI – ” La Traviata” with P. Yende, B Terfel, A.M. .Martínez

8. AMAZING GRACE

9. NEW YORK, NEW YORK – Duet with Tony Bennett

10. THE PRAYER – Duet with Céline Dion, with David Foster on piano

11. MORE (Ti guarderò nel cuore) with Chris Botti on trumpet and David Foster on piano

12. YOUR LOVE (Once upon a time in the west)

13. NEL BLU, DIPINTO DI BLU (Volare ) with David Foster on piano

14. FUNICULI’ FUNICULA’ with Andrea Griminelli on flute

15. EN ARANJUEZ CON TU AMOR – Concierto de Aranjuez with Nicola Benedetti on violin

16. TIME TO SAY GOODBYE ( Con te partirò) duet with Ana María Martínez

17. NESSUN DORMA – Turandot

18. ‘O SOLE MIO (BONUS TRACK)