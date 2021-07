Ci sono alcune indicazioni extra che dobbiamo prendere in esame oggi 16 luglio, qui in Italia, per quanto concerne il bonus asilo nido 2021. La situazione ancora non è chiara per tutti dopo le informazioni fornite anche sul nostro magazine diversi mesi fa. Cerchiamo di fare il punto, dunque, in modo che tutti si possano muovere in piena consapevolezza, partendo dal presupposto che si possa presentare la domanda fino al 31 dicembre 2021 per ottenere supporto da INPS.

Alcune indicazioni extra per il bonus asilo nido 2021 da INPS

Quali sono i presupposti dai quali partire per approcciare al meglio un argomento come il bonus asilo nido 2021? Si tratta di una forma di supporto alle famiglie italiane che, ovviamente, varia in base alla fascia reddituale. In sostanza, per tutti i richiedenti è fissato un dato importo che sarà girato da INPS come assegno mensile ai richiedenti, o applicando una sorta di sconto alla retta mensile per la scuola dei bambini. In alcune aree del Paese, dove i costi sono molto alti, l’agevolazione è fondamentale.

Per quanto riguarda le varie soglie previste dal bonus asilo nido 2021, va detto che con un Isee che non supera la soglia dei 25000 euro sarà possibile ottenere fino aa 3mila euro. Il secondo raggruppamento si riferisce a chi si ritrova con un Isee tra i 25000 ed i 40000 euro. In questo caso, il supporto può giungere fino a 2500 euro. Infine, per tutti coloro che si ritrovano con un Isee da 40000 euro, sarà possibile ricevere un contributo da INPS fino a 1500 euro.

Per ottenere il bonus asilo nido 2021, in relazione a strutture private, gli utenti dovranno allegare anche le documentazioni necessarie a dimostrare il pagamento della retta. Oltre ovviamente alla domanda. Con quelle pubbliche, invece, è sufficiente dimostrare ad INPS l’iscrizione. Insomma, non lasciate nulla al caso nelle prossime settimane.