Farfalle Colorate di Giordana Angi è il nuovo singolo da Mi Muovo, il secondo disco dopo Voglio Essere Tua. A questo giro la cantautrice di Vannes si propone nella sua veste più classica, con una ballata dalla tensione rock e con un ritornello degno di un coro da stadio.

Nel video ufficiale di Farfalle Colorate di Giordana Angi, diretto da Jacopo Marchini, la stella di Amici di Maria De Filippi si esibisce in una location suggestiva e imbraccia la sua chitarra insieme alla sua band sfoggiando colori sgargianti che contrastano con i colori naturali dell’ambiente circostante.

Farfalle Colorate arriva dopo il successo di Tuttapposto, il singolo registrato in duetto con Loredana Bertè. La cantautrice italo-francese si rivela ancora una volta una promessa della musica italiana, con quello stile che attinge dal pop e dal cantautorato più classico senza mai scadere nel banale. Nel suo nuovo disco è forte la componente della sua maturazione artistica, per questo l’artista ha scelto di rendere pubblico il dietro le quinte di Mi Muovo in un documentario pubblicato su YouTube il 6 giugno.

L’opera di Giordana Angi, intanto, si estende anche verso la carriera degli autorevoli colleghi. Per Tiziano Ferro ha scritto 4 canzoni: Accetto Miracoli, Buona (Cattiva) Sorte, Casa Natale e Seconda Pelle. Inoltre ha scritto il testo di Senza Appartenere di Nina Zilli e di Accanto A Te di Alberto Urso.

A dicembre, inoltre, Giordana Angi porterà la sua musica sul palco: il il 16 dicembre al Fabrique di Milano e il 19 dicembre all’Atlantico di Roma. Il video ufficiale di Farfalle Colorate di Giordana Angi sarà disponibile a partire dalle 14 di oggi, venerdì 16 luglio, su YouTube.

Farfalle Colorate di Giordana Angi è disponibile da oggi in rotazione radiofonica ed è già presente nel disco Mi Muovo.

E volevo dipendere da me

e volevo tenere le distanze

e delusa e inca**ata volevo soltanto

accelerare, accelerare

e credevo di sapere com’è

che se insisti poi tutto si aggiusta

e testarda e agitata volevo soltanto

accelerare, accelerare

La pioggia batte forte sui finestrini

alla radio una canzone da ragazzini

e io me la canto e il testo lo invento che tanto

restiamo per sempre dei ragazzini

Ma questa sera è come un pugno allo stomaco

e le farfalle colorate che vomito

vivono un giorno soltanto, si godono il vento

e voglio provare a restare per sempre così

E lo so che devo lavorare

sì lo so che adesso devo andare

certe strade di Roma però sono fatte per ritornare

per ritornare

La pioggia batte forte sui finestrini

alla radio una canzone da ragazzini

e io me la canto e il testo lo invento che tanto

restiamo per sempre dei ragazzini

Ma questa sera è come un pugno allo stomaco

e le farfalle colorate che vomito

vivono un giorno soltanto, si godono il vento

e voglio provare a restare per sempre così

(per sempre così)

per sempre così

(per sempre così)

libera di non sapere se bene o se male

io voglio provare a restare per sempre così

Ma questa sera è come un pugno allo stomaco

e le farfalle colorate se ne fregano

vivono un giorno soltanto, si godono il vento

e voglio provare a restare per sempre così

Per sempre così

per sempre così

per sempre

per sempre

per sempre

per sempre

per sempre così