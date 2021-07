Torna l’estate e di conseguenza la necessità di conoscere le modalità per segnalare cani abbandonati, purtroppo, in svariate occasioni. Una catena social abbastanza diffusa in questo momento fa riferimento ai numeri 3341051030 e 800137079 da chiamare nel caso si avvisti un animale in autostrada, su una strada statale o in altro contesto. Vista la naturale affezione verso gli amici a 4 zampe sono in molti a condividere la notizia su Facebook come WhatsApp, pensando di fare cosa utile e giusta. Eppure ci troviamo al cospetto di un annuncio del tutto datato, visto che i servizi in questione non sono più attivi da molto tempo.

Era l’ormai lontano 2019 e sulle pagine di OptiMagazine già segnalavamo come la modalità di segnalare cani abbandonati attraverso i numeri 3341051030 e 800137079 non fosse giusto. Non che il servizio non sia mai esistito in assoluto ma questo è rimasto valido solo fino al 2011 e non oltre. Va da se che chiamando ora i recapiti forniti non si ottenga nessun risultato per aiutare dei poveri animali in grave pericolo.

Sempre nella catena social in circolazione pure in questa estate si parla di 1000 volontari attivi in una task force da nord a sud per la tutela dei cani o di altri animali abbandonati nel periodo delle vacanze. Anche questa è un’informazione errata, considerando che non esiste nessuna divisione specifica di alcun organismo pubblico o privato (almeno con questo impiego di risorse) che si occupa della specifica emergenza.

Per segnalare cani abbandonati in autostrada che possono anche arrecare gravi incidenti a loro discapito e degli automobilisti, l’unica cosa giusta da fare è rivolgersi al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori indirizzeranno la specifica segnalazione del cittadino a chi di dovere per far intervenire tempestivamente qualcuno che metta in sicurezza gli animali ma anche le persone in tutti quei contesti dove c’è un pericolo.