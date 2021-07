Il Samsung Galaxy S22 verrà presentato tra diversi mesi, ma le voci a riguardo si fanno sempre più insistenti. Come riportato da ‘SamMobile‘, Ice universe ha affermato che la prossima ammiraglia godrà del supporto alla ricarica rapida a 65W. Questo pare essere un passo logico rispetto all’attuale soluzione da 45W, anche se resta improbabile che il colosso di Seul lo compia già. Attualmente, solo pochi smartphone di fascia alta prodotti dall’OEM di Seul, come nel caso del Samsung Galaxy S20 Ultra, offrono il supporto alla ricarica rapida a 45W. La maggior parte degli altri Samsung Galaxy sono fermi a 25W (una portata significativamente inferiore rispetto alle soluzioni di ricarica offerte da Xiaomi e Realme, che non hanno avuto remore nel raggiungere i 65W).

L’utilizzo di un caricabatterie da 45W permette di risparmiare solo pochi minuti, nella migliore delle ipotesi, rispetto ad uno da 25W. Il rendimento diminuisce ulteriormente quando si aumenta la potenza, e tutto ciò si ottiene in cambio di un degrado più rapido della batteria dovuto alle quantità abbondanti di calore generato durante il processo. Inoltre, il processore Exynos 2200 che potrebbe alimentare il Samsung Galaxy S22 dovrebbe includere una CPU basata su AMD mRDNA, che è già abbastanza calda in sé (l’ultima cosa di cui il colosso di Seul ha bisogno è un maggiore accumulo di calore della batteria).

Il produttore asiatico si atterrà probabilmente alle sue armi, limitando la capacità di ricarica della batteria della sua linea di smartphone premium a 45W, al massimo. Non c’è nemmeno da dimenticare quanto successo con il Samsung Galaxy Note 7, che il colosso di Seul non avrà di certo rimosso (anche se una cosa non c’entra con l’altra, vogliamo precisarlo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.