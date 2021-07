Tornano a bussare alle porte dei clienti le rimodulazioni WindTre, per quanto riguarda le modifiche unilaterali del contratto a scaglioni che interessano gli ex utenti 3 Italia. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, da qualche ora a questa parte sono iniziate a partire le comunicazioni ufficiali tramite SMS che vanno ad informare direttamente i clienti impattati del fatto che, a partire dal 26 agosto 2021, subiranno alcune modifiche, del tutto simile a quelle entrate in vigore il 28 giugno.

Le rimodulazioni WindTre che scatteranno il prossimo 26 agosto per alcuni altri ex clienti 3 Italia riguarda il trasferimento dei sistemi con annessa applicazione del meccanismo extrasoglia (1GB di traffico al giorno al prezzo di 0,99 euro, da impiegare fino alle 23.59 del giorno in cui è stato erogato e con blocco successivo della navigazione una volta esaurito il GB). Gli stessi utenti, laddove il loro credito residuo risultasse insufficiente per l’attivazione o il rinnovo delle offerte attive sulla SIM (tranne che per le offerte roaming), non si vedranno sospendere il traffico disponibile per un giorno solare, al prezzo di 0,99 euro. Se pure nel caso il giorno successivo il credito non bastasse a coprire la spesa dell’attivazione o del rinnovo dell’offerta, il traffico resterà disponibile per altri 4 giorni, al prezzo di 1,99 euro (che iniziano a diventare un po’ tanti, passateci il termine, specie se il cliente, per un qualsiasi motivo, non dovesse subito rendersi conto della situazione, come speriamo non avverrà in nessun caso).

Le rimodulazioni WindTre di cui sopra si confermano essere a scaglioni, nel senso che impattano utenti diversi in tempi differenti (sia per quanto riguarda le informative che le date di entrata in vigore delle modifiche). L’ultima risaliva al 28 giugno scorso, mentre questa entrerà in auge il 26 agosto. Speriamo di essere stati abbastanza chiari, restando a disposizione per qualsiasi domanda vogliate farci attraverso il box dei commenti in basso.