Pare che Rebel 2 possa trovare una nuova casa: la serie ispirata alla vita dell’attivista Erin Brockovich era stata cancellata dalla ABC a maggio, ancor prima che terminasse la sua programmazione, ma sembra che ci sia un altro distributore disposto a rinnovarla.

La notizia del possibile salvataggio di Rebel 2 arriva da Deadline ed è confermata da una dichiarazione della showrunner Krista Vernoff, creatrice e scrittrice della serie nonché produttrice esecutiva di Grey’s Anatomy e Station 19 per la ShondaLand di Shonda Rhimes.

Il ripescaggio in corner di Rebel 2 dipende però da quale performance sarà in grado di ottenere sulla nuova piattaforma che la ospita. La prima stagione di Rebel è ora disponibile negli Stati Uniti su IMDb TV, il servizio di streaming gratuito di Amazon Prime Video: proprio un accordo tra IMDb TV e e ABC Signature, secondo Deadline, “include un’opzione per un ordine della seconda stagione in base a come si comporta la stagione 1 sulla piattaforma“. In sostanza, se il format dimostrerà di avere un pubblico, potrebbe esserci una seconda stagione. Il cast della serie, guidato da Katey Sagal, è ancora sotto contratto per Rebel, quindi un rinnovo è tecnicamente possibile.

Le informazioni su Rebel 2 diffuse da Deadline sono state rilanciate sui suoi canali social da Krista Vernoff, che aveva preso malissimo la cancellazione da parte di ABC: la showrunner e sceneggiatrice della serie ha invocato l’aiuto del pubblico, ringraziando tutti quanti hanno lanciato la campagna social #SaveRebel dopo l’archiviazione della serie dopo appena cinque episodi. Ora chiede loro uno sforzo in più, ovvero visualizzare in massa la serie su IMDb TV in modo che il suo rendimento in termini di flussi streaming renda auspicabile il rinnovo per una seconda stagione.

Questo il suo appello per salvare Rebel 2, a conferma che i risultati della prima stagione sulla nuova piattaforma saranno determinanti per il futuro del format.

Proprio quando pensavamo che fosse finita… Rebel pensa con la sua testa! Grazie agli straordinari fan che hanno lanciato la campagna e la petizione #SaveRebel. La prima stagione di Rebel è ora in streaming su IMDb TV. Se non l’hai vista, dalle un’occhiata lì! Se ti è piaciuta, guardalo di nuovo lì! Basta andare su Amazon Prime e trovare la scheda IMDb TV. Grazie per aver riempito i nostri cuori e aver fatto esplodere le nostre menti!

In Italia Rebel è nel catalogo Star di Disney+.