In questo venerdì 16 luglio si registrano problemi al sito SDA utilizzato dalla maggior parte degli utenti per il tracciamento delle spedizioni e dunque per conoscere esattamente la posizione di un pacco spedito o di cui si è in attesa. Le difficoltà sono abbastanza serie, considerando che un messaggio di errore compare già nella Home del servizio e da almeno un paio d’ore in questa mattinata.

SDA è il servizio di spedizioni di Poste Italiane che, in alcuni casi, ha già messo in mostra una serie di problemi con la sua piattaforma proprio nell’operazione di tracciamento dei pacchi. Visitando la home del sito appunto, al momento di questa pubblicazione è visibile il messaggio che notifica l’impossibilità di raggiungere l’URL visto che si parla di portale non disponibile. Oltre all’ovvio invito di avere pazienza per il disguido, c’è il suggerimento di riprovare in un secondo momento.

I problemi al sito SDA potrebbero anche non scomparire molto presto in questa giornata. L’assenza di feedback in merito all’anomalia che rende impossibile la consultazione del servizio, non ci fornisce alcun suggerimento sui tempi e sulla tipologia di intervento per ripristinare la situazione. I lavori potrebbero dunque anche continuare nel corso del pomeriggio.

Nel caso in cui si abbia assoluta urgenza di verificare il tracciamento di un pacco nonostante i problemi al sito SDA attuali, potrebbe essere davvero molto utile contattare l’assistenza del servizio spedizioni attraverso il suo canale social ufficiale. Contattando il profilo Twitter @Postespedizioni con un tweet o ancor meglio con un messaggio privato, un operatore risponderà alla richiesta in tempi relativamente brevi Il supporto, questo va ricordato, è attivo dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 del mattino alle 20 di sera, mentre non risponde alle richieste di aiuto nei weekend e comunque nei giorni festivi. Non esiste, al contrario, uno specifico profilo Facebook sempre per le spedizioni ma solo quello generico di Poste Italiane.