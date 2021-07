Arriva Orietta Berti a The Voice Senior 2, e non come ospite d’onore. La cantante, che in questo 2021 è tornata alla ribalta con Quando Ti Sei Innamorato per Sanremo 2021 e con Mille in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, potrebbe essere il primo nome svelato tra i nuovi coach dello show di Antonella Clerici in onda su Rai 1.

Orietta Berti a The Voice Senior 2

L’indiscrezione arriva direttamente da TvBlog, che in un articolo esclusivo pubblica anche i nomi degli altri potenziali coach della seconda edizione del format. Orietta Berti prenderebbe il posto di Al Bano e di sua figlia Jasmine Carrisi, in doppia poltrona nell’edizione appena conclusa.

Sempre secondo le indiscrezioni pubblicate da TvBlog, i coach che affiancheranno Orietta Berti a The Voice Senior 2 saranno Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, che dunque vengono riconfermati. Per il momento né Orietta né i canali ufficiali del format di Rai 1 hanno confermato la notizia, tanto meno Antonella Clerici, ma potrebbe essere questione di ore.

La data

Un’altra indiscrezione riguarda la data di partenza della seconda edizione di The Voice Senior 2 che dovrebbe cominciare da venerdì 19 novembre con un ciclo di 6 puntate in prima serata, esattamente dopo la conclusione dei 7 appuntamenti con Tale E Quale Show di Carlo Conti.

Con l’indiscrezione su Orietta Berti a The Voice Senior 2 aumentano i rumor sulle trasmissioni televisive più amate e più attese, come il nome di Morgan per Ballando Con Le Stelle. Il 2021 di Orietta Berti è dunque l’anno delle novità e della rinascita professionale: il suo nome è tra i più ricercati per collaborazioni e partecipazioni televisive, ma soprattutto continua ad essere uno dei più importanti della scena italiana.

L’arrivo di Orietta Berti a The Voice Senior 2 è dunque una delle novità più attese della prossima stagione televisiva della Rai, non resta che attendere la fine dell’estate.