Lo Xiaomi Mi 12 potrebbe essere apparso nel database IMEI (International Mobile Equipment Identity), ed essere stato identificato con il codice 2112123AC. Paras Guglani lo ha comunicato su Twitter, facendo venire fuori molte altre indiscrezioni a riguardo. Il device potrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdagon 895 ed avere una fotocamera posteriore da 200MP (contro i 108MP della precedente generazione). Lo schermo subirà ulteriori miglioramenti, e corrispondere ad un pannello LTPO con capacità di garantire un refresh rate variabile (1 a 120Hz).

Lo Xiaomi Mi 12 potrebbe anche riuscire ad adattare le performance rispetto a ciò che viene visualizzato sullo schermo, riducendo così il consumo che la frequenza di aggiornamento dello schermo ha sull’autonomia del dispositivo. Si parla anche di miglioramenti per quanto riguarda la velocità di ricarica: oltre ai 120W della ricarica via cavo, arriverà probabilmente la ricarica wireless a 100W, coprendo così la tripla cifra in entrambe le modalità di ricarica. Come ormai avrete capito, non parliamo di un dispositivo come tanti altri, ma di un top di gamma degno di questo nome, che regalerà tante soddisfazioni a tutti coloro che decideranno di acquistarne un’unità (speriamo anche che il prezzo non sarà troppo pretenzioso, e che il produttore cinese decida di non sparare cifre altissime).

In ogni caso, lo Xiaomi Mi 12 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdargon 895 di Qualcomm, montare una fotocamera posteriore da 200MP ed uno schermo capace di adattare in automatico la frequenza di refresh rate da 1 a 120Hz, in base alla necessità, riducendo i consumi al minimo indispensabile, pur non rinunciando alla qualità. Dubitiamo che lo Xiaomi Mi 12 dovrà guardarsi le spalle da qualche altro top di gamma, ma aspettiamo per poterlo affermare con maggiore sicurezza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.