Masantonio Sezione Scomparsi si avvia verso il finale di giovedì prossimo mentre i fan si preparano a scoprire qualche cosa in più sui suoi protagonisti. Il ruvido personaggio messo insieme da Alessandro Preziosi continua a conquistare il pubblico ma non ha mai raccolto gli ascolti che meritava e che, forse, avrebbe portato a casa in un altro periodo.

L’arcano è destinato a rimanere tale ma Masantonio Sezione Scomparsi torna in onda oggi e venerdì prossimo, il 23 luglio, con due nuove puntata in cui Riva sembra pronto a cominciare a scavare nella vita di Masantonio chiedendo l’aiuto a Tina specie quando lui è pronto a rivivere la sua adolescenza quando un pendolare fisso, Amedeo, sparisce sulla linea Genova-Casella. Proprio nella puntata del 23 luglio, l’ultima di questa prima stagione della fiction, il protagonista è chiamato a mettere da parte i suoi fantasmi per partire alla ricerca della nipote, Tina, scomparsa nel nulla.

Roberta colpevolizzerà il fratello convinta che non sarebbe accaduto nulla se lui non fosse tornato ma Elio si concentra sulla vita di Tina e inizia proprio dall’amica e dal padre, a cosa porterà tutto questo?

Ecco il promo della puntata di oggi, 16 luglio, della fiction:

Prima di questa complicazione, Masantonio Sezione Scomparsi tornerà in onda oggi, 16 luglio, con Riva pronto a mostrare alla figlia Martina il suo idolo, ex calciatore della Sampdoria Garnera, quando questi scompare nel nulla. Masantonio è alle prese con la sparizione di Margherita, una vecchia amica di De Prà, affetta da Alzheimer, e non solo. Masantonio, grazie al rapporto con la nipote, prende a cuore la scomparsa di Luca, un ragazzo problematico che sembrava essere cambiato grazie a Fatima, la sua fidanzata.

La famiglia musulmana di lei, infatti, l’aveva pienamente accolto, offrendogli un lavoro e dandogli fiducia, tanto che lui aveva deciso di convertirsi alla loro religione