James Gandolfini de I Soprano avrebbe potuto sostituire Steve Carell in The Office se la HBO non gli avesse fatto un’offerta milionaria. Questa è la bomba sganciata da due attori della serie cult incentrata su una famiglia criminale italo-americana, Michael Imperioli e Steve Schirripa.

Durante il podcast di Ricky Gervais, Talking Sopranos, i due interpreti hanno spiegato come all’epoca la HBO abbia pagato il compianto attore una cifra da capogiro per impedirgli di apparire nella sitcom NBC, The Office. Si parla di ben 3 milioni di dollari, uno in più rispetto all’offerta proposta dalla rete NBC.

Quando Carell ha deciso di dire addio a The Office alla fine della settima stagione, guest star di alto profilo come James Spader si sono unite alla serie per riempire il vuoto lasciato da Michael Scott.

“Penso che prima di parlare con James Spader, i vertici NBC abbiano offerto [a Gandolfini] una cifra del valore di 4 milioni di dollari per interpretarlo nella stagione successiva”, ha spiegato Schirripa – “invece la HBO lo ha pagato 3 milioni di dollari per non farlo. Questo è un dato di fatto.”

Secondo Imperioli e Schirripa, la HBO non voleva che Gandolfini apparisse in un’altra serie, sia per mantenere intatta l’eredità de I Soprano, sia perché l’attore all’epoca stava lavorando in The Night Of – serie limitata sempre prodotta da HBO. James Gandolfini ha girato solo l’episodio pilota con Riz Ahmed prima che morisse. In seguito è stato sostituito da John Turturro.

Gandolfini è scomparso nel 2013 all’età di 51 anni a Roma, dove si trovava in vacanza, a causa di un attacco di cuore. Il suo nome è ormai accostato al personaggio di Tony Soprano, boss mafioso di origini italo-americane, affetto di frequenti attacchi di panico, e protagonista de I Soprano. Per il suo ruolo ha vinto un Golden Globe nel 2000 e tre Premi Emmy nel 2000, 2002 e 2003.

È in arrivo un film prequel de I Soprano, con il figlio di Gandolfini nel ruolo di un giovane Tony.