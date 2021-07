C’è ancora grossa incertezza sui tempi di rilascio dell’aggiornamento con Android 12 per i vari Samsung Galaxy che dovrebbero risultare compatibili con il pacchetto software. Tutto nasce dal fatto che il produttore coreano, ad oggi, non ha annunciato le proprie intenzioni per quanto concerne il programma beta, facendo sì che non fosse possibile dare continuità a quanto riportato nei giorni scorsi. Proviamo a fare il punto sui principali modelli che dovrebbero godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista.

Cosa aspettarsi sui tempi di rilascio dell’aggiornamento con Android 12 per svariati Samsung Galaxy

Scendendo in dettagli, è possibile menzionare un recente bollettino di SamMobile, dedicato a tutti coloro che vogliono saperne di più sui tempi di distribuzione dell’aggiornamento con Android 12. Ci sono diversi Samsung Galaxy da prendere in esame in un contesto di questo tipo. In realtà, la situazione potrebbe essere più definita di quanto si pensi, in quanto il lavoro di Samsung è iniziato un mese prima rispetto all’aggiornamento ad Android 11 che è stato annunciato per il Galaxy S20 nel 2020.

Tradotto, questo vuol dire che il programma beta di Android 12 One UI 4.0 possa essere potenzialmente lanciato durante il mese di ottobre 2021. In ogni caso, senza forzare troppo le letture e le interpretazioni, si potrebbe dire che il Samsung Galaxy S21 sarà il primo modello ad ottenere l’aggiornamento Android 12. Se non altro, perché Samsung si è attenuta al periodo compreso tra novembre e dicembre negli ultimi anni.

Ad oggi, dunque, la situazione più lineare prevede che, una volta lanciato il programma beta, il rilascio pubblico possa avvenire in un paio di mesi. Questo vuol dire che i possessori di Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra debbano aspettarsi di ricevere l’aggiornamento stabile Android 12 One UI 4.0 a dicembre. Solo a gennaio, invece, dovrebbe scattare la distribuzione dell’upgrade per gli altri Samsung Galaxy commercializzati nel 2020.