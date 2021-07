Sono stati annunciati i concerti dei The Kolors in estate. Nel corso dei mesi estivi il gruppo guidato da Stash Fiordispino è atteso sul palco per una serie di appuntamenti dal vivo che coinvolgeranno l’intera penisola.

Il 24 luglio i The Kolors saranno all’Arena del Mare di Civitanova Marche (MC) e il 27 luglio saranno al Premio Troisi – Villa Bruno a S. Giorgio A Cremano, in provincia di Napoli. Sono questi i primi due appuntamenti in programma per la band che sarà in tour anche ad agosto e a settembre.

Il primo concerto atteso ad agosto è in programma per il 1° giorno del mese, al Parco Oasi di Palo Laziale, Ladispoli (Roma). Il 9 agosto il gruppo è atteso allo Stadio Comunale di Petrosino (TR). Il 15 sarà pii la volta del concerto in Piazza Europa a La Spezia e il 18 agosto i The Kolors saranno a Radio Italia Live, trasmesso dal Tanka Village (messa in onda).

Le date di agosto proseguono con un concerto a Taranto il 26 agosto a Villa Peripato; il 28 agosto saranno a Gubbio per Gubbio Doc Fest. L’ultima data del mese è quella in programma a Carmagnola (TO) in occasione del Foro Festival.

Due i concerti attesi a settembre: il primo si terrà a Pacentro (AQ) al centro sportivo; il secondo a Codigoro per Codishow.

le date annunciate fanno parte del Cabriolet Panorama Tour 2021 che li vede impegnati dal vivo dopo la pubblicazione del singolo Cabriolet Panorama che ha anticipato l’uscita dell’album Singles, la raccolta degli ultimi successi dei The Kolors in versione vinile autografato.

“Il vinile ha un’importanza particolare. Prima di “Pensare Male”, uscita nel 2019, il nostro obiettivo principale era sempre stato quello di fare la hit e arrivare ai primi posti in classifica. Con quella canzone i nostri obiettivi sono cambiati e la cosa più importante per noi è diventata essere sinceri e mettere tanta verità nella nostra musica. Il vinile, quindi, è un primo bagliore di quello che sarà l’album, ed è stato pensato come segno di gratitudine per tutti i fan che ci hanno accompagnato in questo percorso, investendo emotivamente nel nostro gruppo”, ha detto Stash.