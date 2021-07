In vista del prossimo evento di lancio Unpacked di Samsung, che si terrà probabilmente l’11 agosto 2021, l’azienda sudcoreana avrebbe l’intenzione di annunciare i suoi nuovi prodotti, tra cui anche il Samsung Galaxy Watch 4. Il nuovo ed interessante smartwatch sarà il primo dispositivo a giungere in commercio con a bordo l’inedita versione del sistema operativo Wear, nato dalla collaborazione tra Samsung e Google e presentato durante il Google I/O di quest’anno. Il device avrà a bordo anche la nuova interfaccia Samsung One UI Watch.

Stando agli ultimi rumors sulle possibili specifiche tecniche, il Samsung Galaxy Watch 4 sarà dotato di un nuovo chip, posto sotto la cassa, ossia il SoC Exynos W920. Oltre a garantire una maggiore autonomia, il processore dovrebbe assicurare anche prestazioni più elevate (1,25x) ed un aumento delle prestazioni grafiche (8,8x). Questo chip, sempre secondo le indiscrezioni, sfoggerà 16GB di memoria interna e, probabilmente, anche 1,5GB di memoria RAM. Negli ultimi giorni sono trapelate notizie riguardanti anche la data di lancio ed i prezzi relativi ai quattro modelli apparsi sullo store di Amazon Canada, due Samsung Galaxy Watch 4 e due Galaxy Watch 4 Classic (ve ne abbiamo parlato in questo articolo, che vi invitiamo a consultare nel caso in cui voleste saperne di più a riguardo).

Per quanto concerne la data del possibile lancio del Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic (ossia il modello premium con ghiera rotante meccanica sul lato), quasi sicuramente sarà il prossimo 11 agosto 2021 durante l’evento Galaxy Unpacked. Ci aspettiamo, com’è giusto che sia, grandi cose dai prossimi indossabili del colosso di Seul, che sembrano promettere, già da adesso, un gran bene (i fatti difficilmente ci smentiranno). Insomma, non ci resta che attendere nuove informazioni sul nuovo wearable, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraveso il box dei commenti in basso.