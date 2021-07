Ci sono diversi elementi da prendere in esame oggi 16 luglio per quanto riguarda le graduatorie ATA, affinché si possa fare chiarezza una volta per tutte a proposito della mancata apparizione di tanti nomi all’interno della terza fascia. Dopo il nostro articolo di alcuni giorni fa, con cui abbiamo provato ad esaminare la situazione più da vicino, occorre per forza di cose concentrarsi su quanto raccolto questo venerdì. Solo così si potranno sciogliere una lunga serie di dubbi in merito all’assenza del proprio nominativo in gruppi specifici.

Precisazioni su graduatorie ATA e terza fascia il 16 luglio

Come stanno andando le cose in queste ore? In tanti riscontrano anomalie con le graduatorie ATA relative alla terza fascia, al punto che sono pervenuti per tutti alcuni chiarimenti. Fondamentalmente, il problema odierno nasce dal fatto che diversi candidati alla ricerca della propria posizione si ritrovano in prima fascia, 24 mesi. Un’anomalia che, come si può facilmente immaginare, induce tante persone coinvolte in questa storia a pensare di essere state escluse dalla procedura.

Una precisazione importante sulla questione ci arriva direttamente dall’Ufficio scolastico di Pesaro e Urbino. Fondamentalmente, le graduatorie pubblicate su quel sito vengono etichettate come le permanenti provinciali di I fascia. Per questa ragione, gli utenti inseriti nelle graduatorie d’istituto di III fascia non avranno molte alternative a propria disposizione per risolvere il problema. Affinché sia possibile ritrovare la propria posizione, infatti, dovranno per forza di cose consultare i siti delle singole istituzioni scolastiche.

Si tratta, dunque, di un’errata lettura che è alla base del motivo per il quale diversi aspiranti non si ritrovano in graduatoria. Dunque, la situazione di oggi nasce dal fatto che le pubblicazioni delle due graduatorie ATA, vale a dire ATA terza fascia e ATA 24 mesi stanno purtroppo coincidendo, creando non poco disagio ai candidati.