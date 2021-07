Sono stati annunciati gli ospiti di Deejay On Stage a Riccione. Torna l’evento estivo di Radio Deejay per portare in piazza gli artisti italiani più apprezzati del momento. Le date sono quelle che vanno dal 30 luglio al 21 agosto; la location prescelta è quella della centrale Piazza Roma a Riccione.

Tante le serate musicali di Radio Deejay; tra gli ospiti di Deeejay On Stage a Riccione Mahmood ma anche Michele Bravi e Sottotono.

La prima serata è quella del 30 luglio quando sul palco saliranno tre artisti molto apprezzati. Stiamo parlando di Noemi, Carl Brave e Mahmood, in scena per esibirsi dal vivo.

La seconda serata in programma è quella del 4 agosto con i Sottotono e Rkomi. Si prosegue il 6 agosto con Colapesce Dimartino e Francesca Michielin.

Il 7 agosto sarà la volta di The Kolors, Michele Bravi e Tancredi.

Nella locandina condivisa sui social con gli ospiti di Deejay On Stage c’è una stella alla data del 10 agosto, ad indicare che il concerto si terrà ma l’ospite o gli ospiti non sono ancora stati annunciati. Gli artisti in programma verranno comunicati prossimamente.

Si riprende il 12 agosto con la partecipazione di Baby K e Fred De Palma, artefici di due dei tormentoni dell’estate 2021; a seguire, il 14 agosto sono attesi Deddy e Sangiovanni dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, in aggiunta a Madame.

A tutto tormentone il 18 agosto con Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e i Boomdabash. Il 19 agosto si esibiranno Franco 126 e Vittoria And The Hyde Park.

La serata finale di Deejay On Stage è quella che si terrà il 21 agosto. Attesi Gaia e Nek come ospiti per le esibizioni dal vivo.

Ma Deejay On Stage è anche un palco per gli artisti emergenti che si sono candidati attraverso il sito della radio e che si esibiranno prima delle performance dei Big nel corso delle diverse serate fino alla serata finale che premierà il vincitore.