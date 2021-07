Preparate una mega vaschetta di pop corn perché Chicago P.D. 7 debutta oggi su Italia1 ma già la prossima settimana si troverà ad accelerare visto che andranno in onda ben quattro episodi, compreso quello che sarà parte integrante del maxi crossover con Chicago Fire 8 (in onda al mercoledì su Italia1) e con Chicago Med (che slitta invece ad agosto). L’appuntamento la prossima settimana sarà con gli episodi 4, 5, 6 e 7, salvo cambiamenti.

Il crossover che metterà insieme le tre serie firmate da Dick Wolf vedrà poliziotti, medici e vigili del fuoco di Chicago combattere insieme quando più persone vengono infettate dai mortali batteri carnivori che mandano nel panico la città di Chicago. Nel frattempo, dopo essere stati ripuliti dai batteri, Upton e la dottoressa Natalie Manning si prendono cura di una giovane vittima molto vicina ad uno di loro.

Più tardi, Voight scopre che il prossimo obiettivo del sospettato è la parata di Chicago. Durante il caos, il dottor Will Halstead e il CDC escogitano finalmente un sistema per risolvere il problema.

Prima del crossover, però, Chicago P.D. 7 debutta oggi, 16 luglio, con i primi tre episodi dal titolo Il dubbio, Scambio di favori e La famiglia, in cui Voight finisce nei guai per la morte di Kelton. Tutto porta proprio a lui e lo etichetta come possibile colpevole e mentre lui decide di farsi da parte, i suoi colleghi provano a mettere insieme i pezzi di un intricato puzzle che sembra avere sempre Voight al centro di tutto.

Ecco il promo degli episodi in onda oggi:

Intanto, mentre Ruzek deve decidere se rischiare il processo o patteggiare una condanna minima, la squadra di Voight cerca di arrestare un grosso trafficante di eroina. Atwater e Rojas assistono a quello che sembra un banale furto d’auto. Indagando emerge invece che si tratta di un caso legato al traffico della droga. Il resto lo scopriremo nei quattro episodi della prossima settimana.