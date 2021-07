Addio Libero de Rienzo. L’attore si è spento nella sua casa a 44 anni per un infarto, almeno così sembra dalle prime notizie che arrivano da Roma, e il mondo del cinema italiano si stringe intorno a lui. I messaggi in onore di Picchio si moltiplicano di secondo in secondo e tra chi ha avuto modo di lavorare al suo fianco per la tv e chi, invece lo ha fatto davanti e dietro la macchina da presa, i ricordi, le foto inedite e le dediche si sprecano.

Un ultimo addio a Picchio lo ha voluto dare Marco Bocci che proprio lo scorso anno è stato impegnato con Libero de Rienzo sul set di A Tor Bella Monaca non Piove Mai. Postando una serie di foto che li vede insieme, l’attore ha ribadito l’affetto che prova nei confronti dell’amico e collega dicendosi sconvolto da questa notizia. Ecco il suo post integrale:

A lui si è subito unito un altro volto noto del cinema italiano, Alessandro Borghi. L’attore di Suburra e Diavoli ha usato le storie di Instagram per parlare di Picchio condividendo il suo ricordo, quello del ‘primo vero set’: “Grazie Picchio, non ti dico fai buon viaggio, perché non credo si vada da nessuna parte, ma qui, lasci qualcosa per un sacco di persone”.

A loro si sono unite anche Laura Chiatti e Vanessa Incontrada. Proprio quest’ultima ha avuto modo di lavorare con Picchio quasi 20 anni fa, agli esordi possiamo dire, sul set di A/R Andata + Ritorno:

Dal canto suo, la moglie di Marco Bocci saluta l’amico e collega scrivendo: “Libero sei nato.. Libero te ne sei andato … Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un ‘altra dimensione. Ciao Libero”. I fan non possono far altro che unirsi a lei e a tutti coloro che in questo momento lo stanno ricordando sui social.

A loro si sono uniti anche il collega Edoardo Leo e Roberto Saviano. Ecco i loro post: