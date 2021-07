Possiamo dire che il calciomercato estivo è entrato nel vivo e adesso è tempo di tirare le somme e scegliere la rosa perfetta per il prossimo campionato. Stando all’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis ed al ds Cristiano Giuntoli, hanno stilato una lista relativa agli acquisti e alle cessioni. Sicuramente il principale obiettivo è quello di rinforzare la squadra in specifici reparti e ruoli determinanti, tutti individuati dal tecnico toscano. Ma è anche vero che la rosa va limata ed alleggerita per quanto riguarda gli ingaggi, soprattutto in seguito alla mancata qualificazione in Champions League.

Come riporta il quotidiano sportivo, risulta abbastanza difficile trovare possibili acquirenti per Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly e Fouzi Ghoulam, che siano in grado di soddisfare la società del Napoli. Per quanto riguarda i possibili acquisti la questione è abbastanza chiara: occorre un terzino sinistro, principalmente di spinta, un difensore centrale che andrebbe a sostituire Maksimovic (o persino K2 se dovesse partire) ed un centrocampista centrale di fisico per sostituire Bakayoko. In vetta alla lista stimata da mister Spalletti ci sarebbe un suo pupillo, ossia il neo campione d’Europa Emerson Palmieri. Il club partenopeo vorrebbe prenderlo con la formula del prestito, ma il Chelsea (suo attuale club) preferisce aspettare prima di chiudere frettolosamente facendo sconti o accettando formule a lei non convenevoli.

Tra le alternative, individuate sempre dal tecnico, ci sono il 27enne africano Reinildo Mandava del Lille ed il 23enne uruguagio Mathias Olivera del Getafe, valutato 14 milioni e ritenuti eccessivi. La cosa certa è che se uno tra Gholam e Mario Rui non sarà ceduto, difficilmente ci sarà un entrata. Quanto al centrocampo, sul taccuino è segnato il nome del 24enne svizzero Denis Zakaria del Gladbach, la cui altezza è di ben 1.9 cm. Ma anche in questo caso il calciatore è valutato tra i 18 e 20 milioni, cifre costose.