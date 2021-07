Siete utenti di TikTok? Ci sono buone notizie per voi: gli iscritti al social network, infatti, possono approfittare di un’offerta che consente di avere gratis per 4 mesi l’abbonamento a Spotify Premium. Stando a quanto riportato dal portale ufficiale ‘newsroom.tiktok.com‘, l’iniziativa ha validità in Italia, ma anche in UK, Germania, Francia, Spagna, Turchia e Polonia (potranno aderire solo gli utenti che non hanno mai attivato prima la versione a pagamento del noto servizio di streaming musicale).

Per aderire, occorre lanciare l’app di TikTok sul proprio dispositivo e cliccare su ‘TikTok Rewards‘, che potrete trovare nella pagina ‘Per te‘ e nella pagina ‘Me‘. Fatto questo, visualizzerete il tasto ‘Ottieni 4 mesi gratis‘, così da poter riscattare l’offerta ed usufruire di Spotify Premium gratuitamente per 4 mesi (a patto di non averlo mai utilizzato prima: bisogna rispettare questo semplice requisito affinché l’offerta possa essere ritenuta valida, tenetelo bene a mente). Marc Hazan, Vice President, Global Head of Premium Business Development del servizio di streaming musicale, si è detto entusiasta dell’iniziativa, oltre che lieto di offrire agli utenti idonei di TikTok la possibilità di godere di tutta la musica di Spotify Premium (milioni di tracce musicali senza pubblicità, anche offline quando non si ha a disposizione una connessione ad Internet).

TikTok e Spotify si legano ulteriormente, a dimostrazione di quanto importante sia la musica per il noto social network. L’iniziativa promozionale è valida da qualche ora, ma non sappiamo dirvi ancora fino a quando sarà possibile approfittarne: affrettatevi se intendete aderire (naturalmente assicurandovi prima di rispettare i requisiti della promozione, che sostanzialmente consiste nel non aver mai prima utilizzato Spotify Premium). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.