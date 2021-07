Ultimi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 giovedì prossimo, almeno per ora. La serie tedesca continua a cavalcare bene su Rai2 tant’è che adesso ha raggiunto e superato la programmazione in Patria e così eccoci pronti ad una pausa di qualche settimana prima del seguito. Ma qual è la programmazione pensata da Rai2 proprio per la serie tedesca che ha poggiato adesso tutte le sue basi su Semir?

Gli ultimi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 andranno in onda giovedì 22 luglio poi la serie si fermerà fino al 12 agosto quando allieterà il pubblico con due nuovi episodi e poi concluderà la sua corsa il 19 dello stesso mese con un appuntamento xxl. Sarà a quel punto che i fan saluteranno la serie fino al prossimo anno ma fino a quel momento cerchiamo di capire quali saranno i nuovi casi di cui Semir dovrà occuparsi.

La serata di oggi, 15 luglio, si aprirà con l’episodio dal titolo Un dolore silenzioso in cui Vicky e Semir devono risolvere lo stupro di Bettina Helbig ma tutto si complica quando il caso sembra essere legato ad un omicidio. A quel punto i due agenti sanno bene che la donna sta nascondendo loro qualcosa e che deve esserci un collegamento tra la vittima dell’omicidio e lo stupratore, ma quale?

In seguito andrà in scena con l’episodio dal titolo Fermo o Sparo! in cui due persone vengono uccise in un’area di sosta di notte e subito dopo l’assassino ruba la loro auto e rapina una banca uccidendo due dei dipendenti presenti. Semir e Vicky riescono a rintracciare il criminale ma le cose si complicano ancora.

Gli ultimi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 andranno in onda il 22 luglio con Semir e Vicky pronti ad indagare su una scuola di volo per piloti professionisti quando un giovane finisce al centro di un incidente con chili di droga a bordo dell’auto. Come finirà per i due agenti della serie?