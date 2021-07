Da quasi un mese si parla della possibilità che Clubhouse possa integrare una funzione di chat testuale, annunciata ed integrata nel social della voce dal team di sviluppo, che l’ha ribattezzata ‘Backchannel‘. Come riportato da ‘theverge.com‘, Clubhouse necessitava di un canale di interazione alternativo alla voce, e da qui la necessità di lanciare Backchannel, evitando così la migrazione degli utenti verso altre piattaforme per lo scopo in questione. Si potrà usare Backchannel per dialogare insieme circa le proprie stanze, replicare alle domanda rivolte dal pubblico, esprimere il proprio ringraziamento, programmare gli eventi o anche semplicemente chattare con gli amici del social della voce.

Tenete comunque presente che questa chat testuale è estremamente minimal, e che non sarà consentito inviare immagini, GIF, video o altri contenuti. Al contrario, potrete chattare con un singolo utente o con un gruppo di persone. All’interno di un tab dedicato andranno a collocarsi tutte le richieste di chat, che potrete accettare o meno. L’accesso a Backchannel su Clubhouse è consentito facendo uno swipe da destra verso sinistra dalla schermata principale. La lista degli utenti online è stata spostata sul lato opposto.

Non deve sorprendere troppo il fatto che Clubhouse abbia ritenuto necessario sviluppare una funzione di chat testuale come forma alternativa di interazione dei propri utenti. La concorrenza è sempre più agguerrita (pensate a Spotify con Greenroom, oppure a Twitter con Spaces), ed è quind naturale che il team di sviluppo abbia voluto ampliare gli orizzonti del social della voce aggiungendo questa pratica opzione (per quanto spartana essa ancora sia). Arriveranno nuove funzionalità a migliorare Backchannel nel prossimo periodo: nel frattempo, fateci sapere, lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto, se la novità potrebbe interessarvi, o se preferivate che Clubhouse restasse ancorato al solo utilizzo della voce per interagire.