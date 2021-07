Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 11 verde da 64GB di memoria interna, top di gamma che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente. Non parliamo del flagship di ultima generazione di stampo Apple, ma è un prodotto ancora piuttosto ricercato sul mercato viste le sue specifiche tecniche di tutto rispetto.

Per chi ha intenzione di avere tra le mani un iPhone, senza spendere le cifre elevate dell’ultima famiglia di top di gamma di stampo Apple, può senza dubbio trovare il giusto compromesso virando su questo iPhone 11 verde da 64 GB di memoria interna.

Il prezzo aggiornato per iPhone 11 da 64 GB oggi 15 luglio

Un calo ulteriore per il device, rispetto a quanto vi abbiamo già riportato in settimana. Come accennato in precedenza il costo di questo dispositivo ha subito una variazione negli ultimi giorni su Amazon, con un abbassamento di prezzo che lo rende ancora più appetibile sul mercato. Più nel dettaglio è stato applicato uno sconto del 12% sul costo precedente che era di 719 euro ed ora questo iPhone 11 può essere acquistato sborsando la cifra di 639 euro.

Un buon risparmio di 80 euro che potrà far comodo a diversi utenti che hanno intenzione di puntare su tale modello di smartphone. Ricordiamo come questo iPhone 11 verde da 64GB sia disponibile con il servizio Prime di Amazon, ciò significa che non bisognerà pagare le spese di spedizione e soprattutto potrà arrivare a casa vostra nel giro di pochissimo tempo.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - verde Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire degli stessi vantaggi. Ricordiamo alcune delle specifiche tecniche di questo iPhone 11. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone dotato di display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, è resistente all’acqua ed alla polvere, consentendo fino ad una profondità di due metri per mezz’ora circa di resistenza sott’acqua.

Per quel che riguarda il comparto fotografico spazio ad un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine non manca il Face ID per l’autenticazione sicura.