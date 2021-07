C’è la possibilità che le prossime 24 ore siano molto intense per quanto concerne la disponibilità PS5, almeno su Amazon. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, gira la voce che la tanto desiderata console di Sony possa risultare disponibile fino a venerdì all’interno dello store, anche se questa gentile concessione dovrebbe essere riservata ai soli utenti che risultano iscritti al programma Prime. Un elemento non secondario, che richiede approfondimenti e che va ad integrare quanto riportato di recente a proposito di Gamestop.

Cosa sappiamo sulla disponibilità PS5 su Amazon tra il 15 ed il 16 luglio

Proviamo a fare il punto della situazione, fermo restando che la vicenda è in continua evoluzione. Già, perché fino a poche ore fa nell’apposita pagina di acquisto del prodotto era indicata l’imminente disponibilità PS5 per coloro che hanno sottoscritto il programma Amazon Prime. Qualcosa è cambiato, in quanto ora non ci sono menzioni specifiche sotto questo punto di vista. Resta il fatto che inizialmente la campagna era data in chiusura il 16 luglio. Elemento non secondario in un contesto del genere.

Sony PlayStation 5 Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima...

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove...

Vedremo, dunque, se tra oggi e domani ci sarà effettivamente disponibilità PS5 e se questo trattamento di favore verrà riservato effettivamente agli utenti Amazon Prime. Di sicuro, nel caso in cui doveste essere interessati a portarvi a casa la console, dovrete tenere gli occhi aperti. Non c’è modo di sapere se e quanto avremo unità all’interno del market. A differenza di quanto avviene di solito in queste circostanze, però, abbiamo quantomeno una data limite che potrebbe tornarvi utile.

Inutile dire che vi faremo sapere in tempo reale, appena ci saranno ulteriori aggiornamenti a proposito della disponibilità PS5, soprattutto per quanto riguarda la questione Amazon che potete iniziare a monitorare attraverso il box che vi abbiamo rilasciato all’interno del nostro articolo.