I casi di furti d’auto, dopo un leggero calo riscontrato nel periodo del lockdwon a causa della pandemia, sono aumentati a partire dai primi cinque mesi del 2021. I ladri sono tornati alla riscossa e questo fenomeno ha subito un incremento pari al 25% ed anche una riduzione del 38% per quanto riguarda il recupero dei veicoli rubati in Italia, che spariscono nel nulla. Ad effettuare un nuovo studio circa tale questione è stato LoJack Italia, tra i migliori sistemi di recupero dei mezzi rubati che permette alla polizia di ritrovare il vostro veicolo.

L’Italia è ricca di tante cose belle, si distingue dalle altre Nazioni per la qualità del cibo, per la storia dell’arte, della cultura, per le montagne, il mare, il sole e le mete turistiche da fare invidia, ma purtroppo c’è un dato che porta la penisola a scalare le classifiche europee: ossia i furti d’auto. Secondo i dati elaborati da LoJack Italia, negli ultimi 10 anni superano il milione i veicoli sottratti ai legittimi proprietari e che spariscono nel nulla senza alcuna possibilità di ritrovarli. In base a questa stima, solamente 682 mila sono autovetture, mentre la parte restante riguarda SUV, motoveicoli, VAN e mezzi pesanti.

Il dato è alquanto allarmante se solo pensiamo che sono 2 auto rubate su 3 quelle non recuperate. Lo stato maggiore di allerta furti riguarda specialmente 5 Regioni italiane: al primo posto c’è la Campania con il 26% e oltre i 19 mila casi, seguono poi il Lazio con il 18% e 13.391 casi, la Puglia con il 17% e 12.700 casi, la Sicilia con il 13% e 8.498 casi e la Lombardia con l’11% e 8.188 casi. Inoltre, secondo il Ministero, il Lazio è la anche il territorio in cui si recuperano meno veicoli con solo il 28%. Per quanto riguarda la classifica con le cinque auto più rubate in Italia, ci sono tra i primi tre posti la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Fiat Punto, mentre il quarto e quinto posto sono occupati dalla Lancia Ypsilon e dalla Volkswagen Golf.