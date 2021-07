Tra le novità di Netflix per quest’estate, Non Ho Mai…2 è certamente tra le più attese: la teen comedy di Mindy Kaling, che si è distinta per la leggerezza e l’ironia con cui racconta le diversità delle culture che convivono negli Stati Uniti, torna sullo streamer con una nuova stagione.

Non Ho Mai… 2 riparte esattamente dal finale della prima stagione. In Never Have I Ever, la quindicenne Devi Vishwakumar, indio-americana di prima generazione, è presa dalle preoccupazioni tipiche della sua età, ovvero farsi notare a scuola, fare amicizia e piacere ai ragazzi che le interessano, tra cui c’è il più bello della scuola. Il problema più grosso di Devi è che passa spesso inosservata e molti non ricordano il suo nome. La sua frustrazione ricade sulle persone a lei più vicine, vale a dire sua madre, sua cugina e i suoi due migliori amici ed è data soprattutto dal trauma non elaborato della recente morte di suo padre, al quale era legatissima sin da bambina e che continua ad apparirle in sogno.

In Non Ho Mai…2 Devi cercherà di risolvere i problemi di comunicazione con sua madre e non avrà più bisogno di attirare l’attenzione dei ragazzi: ha baciato Ben nella sua auto dopo aver disperso le ceneri di suo padre in mare, ma la sua cotta Paxton le ha lasciato un messaggio che mostra chiaramente il suo interesse per lei. Ora Devi dovrà capire quale tra il nuotatore belloccio Paxton e il il suo ex rivale cervellone Ben è il ragazzo giusto per lei, mentre continua ad affrontare le sfide dell’adolescenza e ad elaborare il dolore per la perdita di suo padre. Questo aspetto sarà ancora molto presente nella seconda stagione, ha dichiarato l’attrice Maitrey Ramakrishnan a TvLine.

Ha scaricato le ceneri di suo padre negli oceani nella prima stagione e sta iniziando ad affrontare il suo dolore. Ma nella seconda stagione, non è solo, ‘OK, fatto. Grazie e arrivederci’. Perché non è così che funziona il dolore. Non è così che succede. Quindi è bello vedere che deve sentire e far fronte a tutto ciò.

Non Ho Mai…2 dovrà affrontare anche il tema del potenziale trasferimento in India che aveva separato madre e figlia nella prima stagione e messo in discussione le certezze di Devi, cresciuta come una ragazza americana nel sud della California senza dimenticare le sue origini indiane. Proprio la vita di sua madre, peraltro, sarà sconvolta dall’arrivo di una new entry molto affascinante: l’attore e rapper Common sarà nei panni del dottor Chris Jackson, un dermatologo che lavora nello stesso edificio della madre di Devi, Nalini.





























Foto: ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX © 2021

Non Ho Mai…2 è disponibile su Netflix con 10 nuovi episodi.